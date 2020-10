Papà single sta crescendo da solo suo figlio affetto da sindrome di Down, dopo che la mamma li ha abbandonati

Circa ogni 700-800 bambini nel mondo ne nasce uno con la sindrome di Down. Tra questi c’è Misha. Sua mamma, scoperta la diagnosi, ha abbandonato la famiglia, fortunatamente questo bambino ha un papà speciale che ha deciso di crescerlo da solo.

Evgeny Anisimov, 33 anni, è il papà single che alleva da solo suo figlio Misha, affetto da sindrome di Down, dopo che la moglie, incapace di affrontare la diagnosi del bambino, se n’è andata.

Il giovane padre condivide la sua storia con il mondo per ispirare i genitori che affrontano le stesse sfide a non arrendersi mai.

I bambini con sindrome di Down sono molto solari e affettuosi ma purtroppo una parte della società fa ancora fatica ad accettarli per gli esseri splendidi e speciali che sono. Alcuni genitori hanno paura delle sfide che dovranno superare per crescerli, eppure è ormai noto che seguiti e amati da una famiglia felice e sana, i bambini con sindrome di Down hanno tutte le possibilità di vivere una vita normale.

“Ricordo che dopo aver appreso che mio figlio aveva la sindrome di Down, ho lasciato l’ospedale e ho pianto, ma non per molto. Più tardi, sono stato un po’ imbarazzato da queste lacrime. Nella mia vita, dopotutto, nulla era cambiato, in generale. Avevo ancora con due braccia, due gambe, la mia conoscenza professionale non era andata da nessuna parte. La mia determinazione, attività, curiosità e così via: tutto era con me. Tutto è successo come avevo programmato, è nato mio figlio. Ma il bambino è speciale, la sua vita e il destino futuro sono già molto significativi. (…) Volevi un figlio, quindi ti sei preso la responsabilità. Dopotutto, ci sono molte opzioni: autismo, paralisi cerebrale, mutazioni genetiche … E la sindrome di Down non è la peggiore, come ho imparato in seguito” ha raccontato Evgeny.

Il neo papà ha iniziato a fare ricerche sulla sindrome di Down quella stessa notte e in nessun momento ha mai pensato di lasciare suo figlio. Sua moglie, invece, non era pronta per questa responsabilità e se n’è andata.

“Ho cercato di convincerla che avremmo potuto superare questa situazione ma il conflitto ci ha separati”.

Evgeny non si è tirato indietro di fronte a questa sfida che la vita gli ha posto e la sta superando brillantemente da solo crescendo, suo figlio in maniera splendida come potete vedere dalle foto che condivide sul suo profilo Instagram.

Misha è un bambino che sta bene ed è felice circondato dall’amore e dalle cure del suo papà speciale.

Evgeny vuole essere anche di ispirazione per i genitori di tutto il mondo che devono crescere figli con sindrome di Down.

“Voglio sostenere, ispirare con il mio esempio quelle persone che sono o saranno nella mia stessa situazione. Cerco di comunicare con chi è a portata di mano, parlo con chi è lontano. Spero che chi ha difficoltà adesso, come è stato per noi, legga di noi. Non avere paura! Tutto andrà bene!”

