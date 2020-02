Ritirato set per la pappa eco-friendly: se lo avete acquistato, non usatelo

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso relativo al set per la pappa ecofriendly Nuby Lunch, prodotto con mais e bamboo.

Il set per il pranzo, prodotto in Cina e distribuito dal Belgio anche nel nostro Paese, non è conforme alla normativa per migrazione di formaldeide e melamina.

Il problema riguarda solo il set composto da due piatti, un bicchiere e due posate su cui è rappresentato un elefantino e non i modelli che riportano altri soggetti, come la giraffa e il riccio.

In seguito alla notifica attivata in Francia grazie al sistema di allerta RASFF, il Ministero italiano ha reso noto l’avviso: a scopo precauzionale, chi avesse acquistato il prodotto è invitato a non utilizzarlo.

Fonte di riferimento: Ministero della Salute