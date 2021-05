L’importanza delle nonne per la famiglia e la crescita dei bambini

Il ruolo delle nonne in famiglia è davvero importante per la crescita dei nipoti e non solo. Secondo gli esperti dell’Università di Cambridge, le donne vivono a lungo una volta superata l’età fertile per contribuire ad aumentare le possibilità di sopravvivenza dei nipoti e delle generazioni future.

Sia la nonna materna che la nonna paterna svolgono un ruolo insostituibile quando possono essere presenti in famiglia e trascorrere del tempo con i loro nipoti. Le nonne sono legate ai loro nipoti dal punto di vista genetico oltre che da quello affettivo.

Sin dai secoli passati le donne più anziane della famiglia hanno sempre svolto il ruolo di contribuire a mettere a disposizione il cibo e tutto il necessario per i figli dei loro figli. Il loro aiuto favoriva i nuovi genitori e, nell’ottica di creare una famiglia numerosa, permetteva loro di prendersi cura di più figli in contemporanea.

Riguardo al ruolo delle nonne i ricercatori hanno elaborato diverse teorie e numerosi modelli matematici. Pare che siano le nonne a garantire ai nipoti un patrimonio genetico incentrato sulla longevità, soprattutto quando si tratta di donne che godono di buona salute.

A parere degli esperti, anche se nella nostra epoca pensiamo che la durata della vita sia aumentata per via delle migliori condizioni sanitarie, il coinvolgimento delle nonne non va sottovalutato e il loro ruolo nella società moderna resta basilare.

Se la scienza ha confermato l’importanza del ruolo delle nonne in famiglia, cosa possiamo dire della loro presenza accanto ai nipoti dal punto di vista affettivo e emotivo? Nelle nostre famiglie le nonne rivestono il ruolo di coloro che si occupano di conservare i ricordi e che sanno trasmettere saggezza e buoni consigli.

Le nonne si occupano di accudire i nipotini quando i genitori sono assenti, svolgono un ruolo spesso determinante nella loro crescita e nella loro educazione. In realtà, al di là di casi particolari, il ruolo delle nonne e dei nonni in generale e il ruolo dei genitori in particolare dovrebbero sempre rimanere distinti.

E di solito è proprio così, con nonne più permissive e mamme o papà più severi che si premurano di garantire la buona condotta dei figli. Con l’arrivo di un nipotino il rapporto tra nonni e genitori potrebbe modificarsi. Ogni membro della famiglia si trova a rivestire un nuovo ruolo.

È fondamentale riuscire a instaurare una buona collaborazione tra nonni e genitori quando è possibile per permettere ai piccoli di mantenere il rapporto affettivo sia con la nonna che con il nonno, ovviamente se queste figure sono presenti.

Da nipoti qual è o quale è stato il vostro rapporto con le nonne o con i nonni?

Marta Albè

