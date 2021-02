La scienza spiega perché la nonna materna è così speciale per i nipoti

Corre voce che le nonne materne siano più speciali per i nipoti delle nonne paterne e a confermarlo sono diversi studi fra cui quello condotto da Karen Fingerman, professore di sviluppo umano e scienze della famiglia all’Università del Texas, secondo il quale madri e figlie si sentono di più rispetto a madri e figli maschi o padri e figlie femmine.

Proprio in virtù della forza di questo legame, i figli delle madri avrebbero rapporti più calorosi con i nonni materni, come sottolinea un ulteriore studio focalizzato sul cosiddetto “vantaggio matrilineare” nei rapporti tra nonni e nipoti.

Inoltre sempre secondo Fingerman il rapporto tra nuora e suoceri influenza il legame con i suoi figli più di quanto non faccia il rapporto tra genero e suoceri. Cosa che si riversa specialmente sul legame che si instaura tra nipoti e nonni paterni, influenzandolo in positivo o negativo a seconda dei casi.

Del legame speciale fra nonna materna e nipoti ne parlerebbe anche Alejandro Jodorowsky, secondo il quale sarebbe scritto proprio nel DNA: la mamma della mamma eserciterebbe su tutti noi una maggiore influenza emotiva a livello genetico. Secondo il saggista e artista cileno, autore del libro “Metagenealogia. La famiglia, un tesoro e un tranello“, le emozioni vissute dalle nonne in gravidanza si trasmettono alle figlie e da queste ultime ai nipoti. Cosa che non accade con il padre, motivo per cui i nonni paterni sarebbero meno legati emotivamente ai nipoti, teoria che tuttavia non si fonda su basi scientifiche.

In definitiva, confrontando gli studi citati, sembrerebbe che il legame fra nonna materna e nipoti sia più forte per via del maggiore legame che, di solito, sussiste fra madri, rispetto a quello fra un padre e i suoi genitori, non altrettanto intimo.

Tuttavia è chiaro che molto dipende dal tipo di legami familiari, dai buoni o cattivi rapporti fra nonni e generi o nuore, e da tutta una serie di dinamiche che cambiano di famiglia in famiglia.

Ti potrebbe interessare anche:

Fonte foto: Carmen Mok, Grandmother’s visit