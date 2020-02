Non gonfiate quei palloncini! Nitrosammine oltre i limiti in diversi modelli venduti anche su Amazon

Colorati, amati dai bambini, immancabili alle feste. I palloncini sono uno dei giochi più presenti e diffusi ma non sempre sono tra i più sicuri. Lo dice un nuovo test condotto dalla rivista austriaca Konsument che ha rilevato in alcuni di essi alte concentrazioni di nitrosammine, sostanze cancerogene che vengono assorbite attraverso la bocca e la pelle.

Il gesto di gonfiare un palloncino dunque diventa pericoloso. L’analisi svolta da Konsument si è basata su 14 tipologie di palloncini venduti anche su Amazon.

Questi i marchi esaminati:

Alvarak – Luftballone mit Herzchen

– Luftballone mit Herzchen Amscan – Balloons

– Balloons Fair Zone – 24 Balloons

– 24 Balloons Flying tiger – Herz Ballons

– Herz Ballons Folat – Balloons, 8x Herz

– Balloons, 8x Herz Hema – 10x Luftballons 23 cm

– 10x Luftballons 23 cm Kara Loon – 8 Ballons uni

– 8 Ballons uni Let’s Party – 8 Ballons

– 8 Ballons Pap Star – 20 Lufballons Artikel Nr 84211

– 20 Lufballons Artikel Nr 84211 Party Deco – strong Balloons, Dinosaurs, Pastel Pure white

– strong Balloons, Dinosaurs, Pastel Pure white Riethmüller – Charming Horses

– Charming Horses Shuaian – Balloons Luftballons Metallic Bunt, 12

– Balloons Luftballons Metallic Bunt, 12 Super Mario – Super Mario

– Super Mario Susy – Card Smiley

Fuori i nomi: promossi e bocciati

L’allarme sui palloncini era stato già lanciato dall’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione dei Rischi (BfR), giunto alla conclusione che i palloncini “possono in casi estremi assorbire la N-nitrosamina del cibo”.

Il test ha scoperto che 4 di essi contenevano grandi quantità di nitrosammine, ben oltre i valori limite della direttiva UE sui giocattoli. Per fortuna, se di fortuna si può davvero parlare, gli altri 10 prodotti ne contenevano solo piccole quantità.

Secondo gli autori del test, i palloncini che presentano grandi quantità di nitrosammine non avrebbero dovuto essere immessi sul mercato: si tratta di Alvarak, Amscan, Party Deco e Shuaian Balloons.

“Quest’ultimo ha anche rilasciato quattro volte il numero di nitrosammine e sostanze nitrosabili consentite”.

Gli altri 10 invece sono ritenuti sicuri.

Cosa sono le nitrosammine

Si tratta di sostanze molto comuni. Alcune sono usate come conservanti alimentari, nel tabacco, nei cosmetici e in oggetti in lattice. La gomma naturale non ne contiene ma essa si produce durante la sua lavorazione attraverso il processo di vulcanizzazione. Quest’ultimo garantisce che la gomma sia resistente alle sollecitazioni meccaniche.

Il problema delle nitrosammine sta nella presenza di nitrato come componente naturale degli alimenti, che risulta convertibile in nitrito già a livello della bocca per azione delle ghiandole salivari, e all’uso di nitrito utilizzato come conservante alimentare: tali nitriti trovano le condizioni ottimali per produrre N-nitrosammine all’interno dello stomaco o tramite trattamenti di cottura quali la frittura o l’arrostitura.

Le disposizioni legislative italiane fissano i limiti massimi di nitrito ammissibile in 150 mg per kg di prodotto per prevenire il raggiungimento di concentrazioni potenzialmente nocive.

Pericolo palloncini

Tali sostanze possono essere assorbite non solo quando i palloncini vengono portati alla bocca per essere gonfiati ma anche durante il gioco, attraverso la pelle.

Secondo quanto riportato da Konsument, alcuni studi condotti su animali ne hanno dimostrato un effetto cancerogeno. I composti reagiscono con il materiale genetico (DNA) e ciò può alterarlo e danneggiarlo favorendo lo sviluppo di tumori. È difficile dimostrare se la sostanza a basse dosi provochi il cancro nell’uomo. Il tempo che intercorre tra l’ingestione di nitrosammine e lo sviluppo del tumore è molto lungo, pertanto è difficile provare una connessione causale. D’altra parte, è altrettanto impossibile stabilire a quali concentrazioni le nitrosammine siano innocue.

Palloncini, nemici dell’ambiente e a volte anche dei bambini.

Fonti di riferimento: Konsument, k.at

