Riaperture scuole nel Lazio, caos su nidi e infanzia: ora c’è la conferma ufficiale per domani

Da domani il Lazio torna in fascia arancione e riaprono le scuole! Sì, ma quali? Dopo un lungo pasticciaccio e parecchi dubbi sembra chiaro: a tornare tra i banchi, domani martedì 30 marzo, saranno i piccoli dei nidi e dell’infanzia, oltre agli studenti delle elementari e delle medie.

Non era tanto ovvio fino a poche ore fa, quando ufficiale era ancora la sola ordinanza della Regione Lazio in cui si diceva: “da martedì 30 marzo 2021 le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola”.

È sul quel “primo ciclo” che si è aperto un dibattito, sulle chat dei genitori sono rimbalzate domande e perplessità cui per un giorno intero nessuno è venuto a capo: sono esclusi allora i bambini delle classi inferiori alle scuole elementari (nidi e infanzia)?

Un vero e proprio trambusto, in cui si sono trovate le famiglie, ma anche gli insegnanti e i dirigenti scolastici, dovendo mettere in conto l’organizzazione dei plessi in termini di rafforzamento sul piano della sicurezza tra nuove indicazioni di distanziamento fisico e mille altre misure.

Per quanto riguarda la Capitale, a fugare ogni dubbio oggi è arrivata una comunicazione ufficiale del Comune di Roma agli organi preposti:

che dispone la “totale riapertura dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale, con le attività in presenza“.

A chiarire il punto era già intervenuto Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione, che in una nota aveva specificato che a tornare in classa saranno gli studenti dalle scuole dell’infanzia fino alle medie:

“Nel Lazio sono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell’infanzia fino alle medie che, a partire da martedì 30 marzo e fino all’inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. A continuare con la didattica a distanza saranno invece 252.012 studentesse e studenti delle scuole superiori (secondo grado), fermo restando che, per studenti con disabilità, fragilità o che partecipano a laboratori, gli istituti dovranno continuare a prevedere per loro le attività in presenza. Tali indicazioni sono valide su tutto il territorio regionale, salvo diversi provvedimenti emanati da singoli comuni“.

Dopo le vacanze di Pasqua, poi, rientreranno tutti gli studenti di ordine e grado. Anzi, alcune scuole non riapriranno nemmeno domani, ma direttamente dopo le festività pasquali.

