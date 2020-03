Il neonato col pannolino arcobaleno ci ricorda che la vita va avanti, nonostante tutto

E’ iniziata ieri in tutti gli ospedali italiani una nuova settimana piena di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. C’è però chi ci ricorda che la vita va avanti e che tutto andrà bene! L’Ospedale Niguarda di Milano ha condiviso sui social la foto di un neonato con il pannolino arcobaleno che è diventata immediatamente un simbolo di speranza in questi giorni difficili.

Sta facendo il giro del web la dolcissima foto di un neonato sdraiato a pancia in giù nella sua incubatrice. Il piccolo indossa un pannolino speciale per l’occasione, è stato infatti decorato con un arcobaleno con sotto la scritta “andrà tutto bene!”. Per chi non lo sapesse questo è il “mantra” che si è diffuso nei giorni scorsi in tutta Italia per dare un po’ di speranza e conforto a tutti coloro che stanno vivendo questa difficile esperienza.

I bambini hanno realizzato arcobaleni e scritte che poi sono state appese alle finestre, ai giardini e ai balconi un po’ in tutta Italia.

In questo caso il messaggio viene veicolato da un bambino piccolissimo che è inevitabilmente diventato il simbolo della vita che, nonostante le difficoltà, va avanti. Tanti bambini continuano a nascere nel nostro paese in queste giornate surreali grazie alle loro mamme e a tutto il personale sanitario, medici, infermieri, ostetriche, ecc. che non si fermano un istante per garantire la dovuta assistenza a tutti.

Così l’ospedale Niguarda di Milano ha scelto proprio questa foto per comunicare forza e speranza, lanciare il messaggio che tutto andrà bene perché “più forte di tutto c’è la vita!” e dare il benvenuto a tutti i bambini che stanno nascendo proprio nel corso di questa emergenza sanitaria.

Noi vogliamo dare anche un grande incoraggiamento a tutte le mamme che in questo momento sono in dolce attesa ricordando che, fortunatamente, questo virus sembra essere più clemente proprio con i bambini piccoli e che, secondo le prove scientifiche ad oggi, non sembra passare da mamma positiva a feto.

