Quando persino il cadavere di una neonata di pochi mesi lascia il mondo indifferente…

Un cagnolino con gli occhiali su una tutina blu di ciniglia. Uguale a quella che tanti di noi hanno cambiato ai loro neonati, al sicuro della propria casa, immersi in un caldo abbraccio confortante. Ma quello che vedete in foto è un dettaglio di ciò che indossava una piccola neonata vittima dell’ennesimo naufragio.

Sembra una bambola, con il suo corpicino esanime. L’ennesima tragedia del mare documentata in una foto shock diffusa da un giornale locale, che dovrebbe colpirci in faccia come un pugno duro. E che invece lascia indifferenti. Indifferenti davanti alle migliaia di disperati in fuga da guerre e povertà.

Il piccolo cadavere è stato ritrovato sulla spiaggia di Sorman (Libia) dalla Mezzaluna Rossa, come spiegano Cronaca Mediterranea e Al Hadaf News. Il naufragio di cui è rimasta vittima ha causato la morte di altre 11 persone (solo 18 i superstiti).

Non sappiamo come ti chiami, né quale sia la tua storia, ma vorremmo tanto prenderti in braccio per proteggerti, cantandoti una dolce ninna nanna per addormentarti.

Possiamo immaginare i tuoi occhi brillanti che osservano curiosi il mondo che troppo presto ti ha mostrato tutta la crudeltà di cui è pervaso.

Ma non c’è conforto. Non c’è un senso a questo incomprensibile e straziante momento. Una strage nella strage.

Forse, ora da qualche parte c’è Aylan che ti aspetta, insieme al resto dell’esercito di piccoli invisibili anonimi, come molte delle vittime della tragedia che si compie quasi quotidianamente al largo delle nostre coste.

Non è il momento delle polemiche. Quelle, sterili e malvagie, lasciano il tempo che trovano in un mondo già ingiusto e crudele di suo.

Siamo silenzio, riposa in pace.

#Libia, il mare restituisce il corpo di una #bambina dopo il #naufragio

Il Mediterraneo rende la prova dell'ultimo naufragio di #migranti conosciuto al largo della Libia con il corpo di una bimba forse deceduta ad appena 6 miglia nautiche da #Zawyahttps://t.co/4fMRrz0saF pic.twitter.com/SaRi90LLkx — Mediterraneo Cronaca (@MCronaca) June 16, 2020

Fonti: Mediterraneo Cronaca, Al Hadaf News