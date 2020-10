I nativi digitali sono i primi bambini con un QI inferiore a quello dei loro genitori, secondo il neuroscienziato

Era digitale, smart, iperconnessa. Su tutto abbiamo poche idee ma ben confuse, catapultati come siamo ogni secondo in una realtà tanto ammaliante quanto sconosciuta. Già, perché abbiamo in mano strumenti che non sappiamo usare, dei cui danni, limiti, effetti o benefici ancora non veniamo a capo. Non ne siamo in grado noi, che siamo adulti, figuriamoci i bambini che sono talmente “digitali” da rischiare di diventare stupidi.

Lo dice chiaro e tondo il neuroscienziato francese Michel Desmurget che nel suo bestseller “Il cretino digitale” tenta di mettere in guardia dai reali pericoli che i nostro figli corrono trascorrendo le loro giornate davanti ad uno schermo.

“Semplicemente non ci sono scuse per quello che stiamo facendo ai nostri figli e per come stiamo mettendo in pericolo il loro futuro e il loro sviluppo” avverte Desmurget in una lunga intervista a BBC Mundo.

Se nel corso del tempo si è osservato che il QI in molte parti del mondo è aumentato di generazione in generazione (“effetto Flynn”, dal nome dello psicologo americano che ha descritto questo fenomeno), di recente questa tendenza ha iniziato a invertirsi in diversi paesi.

È vero che il quoziente intellettivo è fortemente influenzato da fattori come il sistema sanitario, il sistema scolastico, l’alimentazione, ma se prendiamo paesi in cui i fattori socioeconomici sono rimasti abbastanza stabili per decenni, l’effetto Flynn ha iniziato a diminuire.

In questi paesi, i nativi digitali sono i primi bambini ad avere un QI inferiore rispetto ai loro genitori. È una tendenza purtroppo documentata in Norvegia, in Danimarca, in Finlandia, in Paesi Bassi e in Francia.

Ma cosa sta causando questa diminuzione del QI?

Sfortunatamente, non è ancora possibile determinare il ruolo specifico di ciascun fattore, compreso ad esempio l’inquinamento (in particolare l’esposizione precoce ai pesticidi) o l’esposizione costante a uno scherme. Quello che sappiamo per certo è che anche se il tempo sullo schermo non è l’unico colpevole, ha un effetto significativo sul QI.

Diversi studi hanno dimostrato che, quando l’uso della televisione o dei videogiochi aumenta, il QI e lo sviluppo cognitivo diminuiscono. E ciò perché sono interessati i principali fondamenti della nostra intelligenza: linguaggio, concentrazione, memoria, cultura (definita come un insieme di conoscenze che ci aiuta a organizzare e comprendere il mondo).

In definitiva, questi impatti portano a un calo significativo del rendimento scolastico.

Perché l’uso di dispositivi digitali causa tutto questo?

Semplice, con essi:

diminuiscono la qualità e la quantità delle interazioni intrafamiliari, fondamentali per lo sviluppo del linguaggio e dello sviluppo emotivo

si riduce il tempo dedicato ad altre attività più arricchenti (compiti a casa, musica, arte, lettura, ecc.)

si verifica una sovrastimolazione dell’attenzione, che porta a disturbi della concentrazione, dell’apprendimento e dell’impulsività, e una sottostimolazione intellettuale, che impedisce al cervello di dispiegare tutto il suo potenziale

si segue e uno stile di vita sedentario eccessivo che, oltre allo sviluppo del corpo, influenza la maturazione del cervello

Che danno esattamente fanno gli schermi al sistema neurologico?