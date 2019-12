L’ospedale che da 50 anni ha la dolcissima tradizione di Natale di rimandare a casa i neonati avvolti nelle calze

Sono numerosi i fortunati bambini che vengono alla luce proprio nel magico periodo natalizio e se per le famiglie questo è già un bellissimo regalo, ancora più speciale è vederli arrivare a casa avvolti in una calza natalizia come veri e propri doni.

Succede al Methodist Children’s Hospital del Texas, che da oltre 50 anni, manda i neonati a casa avvolti nelle calze rosse di Babbo, sì, proprio quelle che solitamente vengono riempite di dolciumi e leccornie varie.

Le calze sono prodotte a mano da un gruppo di volontari chiamato Bluebirds of Methodist Hospital che realizza anche deliziosi cappellini natalizi per i neonati, tanto per completare il look.

L’idea è piaciuta a tal punto che altri ospedali hanno deciso di imitarla, per esempio il Mount Auburn Hospital che ha organizzato il suo 12 ° evento annuale di calza per bambini.

Inutile dire che i genitori sono tutti entusiasti di questa tradizione, tant’è che alcuni di loro hanno conservato per decenni le calze in cui erano stati avvolti i figli e ancora oggi le riempiono di dolci da regalare ai loro bimbi.

Ecco le bellissime foto dei cuccioli nati presso il Methodist Children’s Hospital, avvolti dallo spirito natalizio!

Photo Credit: Youtube e Bostonherald