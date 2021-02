MeteoHeroes: arrivano i nuovi episodi del cartone che insegna ai bambini ad amare la Terra

E se per difendere il nostro Pianeta chiamassimo a raccolta dei veri supereroi? Thermo, Pluvia, Nubess, Ventum, Fulmen e Nix potrebbero venire in nostro soccorso e, soprattutto, insegnare ai nostri bimbi la magica “arte” della cura della Terra. Loro sono i “MeteoHeroes”, i protagonisti dell’unica serie tv d’animazione interamente dedicata all’ambiente e all’ecologia prodotta da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi inediti episodi.

Si tratta di 15 imperdibili puntate che saranno trasmesse a partire dal 1° marzo in Prima Tv Assoluta su Cartoonito (canale 46 del DTT) in prime time alle ore 19:45 per 6 giorni a settimana (da sabato a giovedì) e in replica il giorno successivo alle ore 14:30.

Prosegue quindi la straordinaria saga dei sei giovanissimi supereroi già in onda dal luglio 2020 su Cartoonito e che prima ancora avevamo conosciuto in una simpatica app, che si preparano ad affrontare tante nuove appassionanti avventure a difesa dell’ambiente, raccontando in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto della natura, dell’importanza dell’ecologia e dei pericoli del cambiamento climatico. (Leggi anche: MeteoHeroes, l’app che insegna ai bambini l’ecologia attraverso il gioco).

“Siamo entusiasti del successo di MeteoHeroes, perché è un cartone che abbiamo realizzato con tutta la nostra passione e tutta la nostra professionalità pensando in primis ai bambini che lo avrebbero guardato, cercando di regalare loro divertimento, avventura e anche qualche pillola di educazione ambientale – dice Luigi Latini, amministratore delegato di Meteo Expert-Icona Clima. I numeri di Cartoonito, che ringraziamo per aver creduto sin da subito in questo progetto, sono la testimonianza di come ci fosse bisogno di una serie tv interamente dedicata all’ambiente e alla difesa del nostro bellissimo Pianeta”.

Fino a domenica 28 febbraio, le repliche delle prime 29 puntate della serie andranno in onda alle ore 19:45, inaugurando così il nuovo orario di programmazione.

Contemporaneamente al lancio dei nuovi episodi, sono anche previste novità sul web e sui social. È infatti online il nuovo sito dei MeteoHeroes. Completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, il sito prevede interfacce dedicate ai bambini, ai genitori e alla programmazione tv. Offre anche giochi, quiz e video di divulgazione scientifica del meteorologo Andrea Giuliacci, testimonial della serie, oltre ad annunciare le prossime iniziative, come la partecipazione alla campagna “Save the Queen” con Legambiente per la salvaguardia delle api e l’uscita di giocattoli e prodotti ispirati ai “MeteoHeroes”.

Inoltre, durante il prossimo mese di marzo, alla pagina Facebook della serie si affiancherà anche il nuovo canale Youtube: realizzato in collaborazione con la società DNA, offrirà video originali ed esclusivi con protagonisti sempre i sei piccoli supereroi per avvicinare i bambini alle tematiche della protezione dell’ambiente, della lotta all’inquinamento e dei pericoli dei cambiamenti climatici.

Fonte: MeteoHeroes

