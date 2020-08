Usare la marijuana durante la gravidanza potrebbe aumentare il rischio di autismo. Lo studio

Il rischio di autismo può essere maggiore nei bambini nati da donne che hanno fumato marijuana durante la gravidanza. È quello che afferma un nuovo studio condotto in Canada.

Un’ampia ricerca, realizzata da un team dell’Ottawa Hospital, BORN Ontario e l’Università di Ottawa e pubblicata recentemente sulla rivista Nature, ha esaminato i dati di ogni nascita avvenuta in Ontario (Canada) tra il 2007 e il 2012, ben prima che la marijuana ricreativa fosse legalizzata nel paese nel 2017.

Si tratta di oltre 500mila bambini e bambine, parte di quello che si ritiene essere uno degli studi più estesi nel suo genere.

Su mezzo milione di donne, i ricercatori hanno poi ristretto lo studio a circa 2200 donne che avevano riferito di aver usato cannabis durante la gravidanza senza mescolarla con tabacco, alcol o oppioidi. Erano proprio loro ad avere una maggiore probabilità di veder nascere bambini autistici:

Lo studio riferisce che l’incidenza di autismo nei bambini esposti alla cannabis durante la gravidanza era di 4 su 1000 persone all’anno, rispetto ad un livello che si fermava a 2,42 per i bambini non esposti.

Gli stessi ricercatori avevano precedentemente scoperto che l’uso di cannabis in gravidanza era collegato a un aumentato rischio di parto pretermine.

La marijuana è diventata di uso più comune negli ultimi anni e i ricercatori sanitari temono che le future mamme possano pensare che vada bene usarla per curare ad esempio la nausea mattutina o altri fastidi tipici della gravidanza, nonostante la mancanza di ricerche sugli impatti a lungo termine che può avere sul feto.

La gestione del dolore, ha dichiarato El-Chaâr, è la ragione più comune per l’uso della marijuana in gravidanza.

“Aiuta con diverse condizioni che possono avere o per nausea e vomito in gravidanza. Alcune persone la usano per dormire o per ridurre lo stress. Altri ancora la usano in modo ricreativo; è solo una parte della loro routine.”