Sai che puoi realizzare mandala che calmano i bambini con pasta, legumi e foglie?

I bambini amano giocare, sperimentare e creare utilizzando elementi naturali oltre che oggetti ed ingredienti che trovano facilmente in casa. Questa loro inclinazione può essere sfruttata anche per regalargli un po’ di serenità e gioia, allontanandoli dal clima di stress e ansia che, chi più chi meno, stiamo tutti vivendo in questo periodo. Una bella attività da proporgli è la realizzazione dei mandala.

A suggerci come creare dei mandala è Monia Monti, pedagogista ed esperta di meditazione e mindfulness, le cui tecniche ed attività propone anche ai bambini con ottimi risultati. Su queste tematiche ha pubblicato anche un libro: “Bambini calmi e felici. Tecniche di meditazione per bambini e adulti per gestire l’ansia e lo stress”.

Generalmente, l’attività dei mandala presuppone che si utilizzino matite colorate, pennarelli, acquerelli, colori a tempera o a cera, la dottoressa Monti ci propone invece una versione un pochino diversa, che richiede l’uso di materiali alternativi, che generalmente si trovano nelle nostre case e nei giardini o parchi.

Mandala di natura

Invitate i vostri studenti o figli a raccogliere legnetti, foglie, sassi, bacche, fili d’erba, piume d’animale e qualsiasi altra cosa trovino in giardino o al parco.

Mandala di pasta e legumi

Occorrente:

pasta di formati diversi: spaghetti, maccheroni, torciglioni, conchiglie ecc.

legumi: piselli, fagioli, lenticchie, ceci, ecc.

cartoncini colorati

colla vinilica

pennelli

matita

In entrambe le attività proponete ai bambini di comporre questi elementi tra loro seguendo il flusso dei pensieri e delle emozioni e ne verranno fuori delle realizzazioni meravigliose.

Quando praticarla:

È un’attività che consente di rimanere focalizzati sul momento presente, stimola la creatività, la manualità, la motricità fine e al tempo stesso è straordinariamente rilassante. Più ci si immerge nella creazione del mandala, più si percepisce che le emozioni non piacevoli, come l’ansia, la paura, la tristezza, scivolano via per lasciare il posto a un senso di profonda calma e serenità.

Per altre attività di rilassamento e mandala per bambini leggi anche: