Questa mamma ha inventato un trucco geniale per non far piangere suo figlio quando si allontana un attimo

La protagonista di questa storia è un’ingegnosa mamma giapponese che ha ideato un originale stratagemma per non far piangere suo figlio quando si deve allontanare un attimo.

Fuki Sato si è trovata alle prese con un problema che tutte le mamme prima o poi hanno sperimentato: quello di non poter uscire dalla vista del proprio bambino neanche per pochi secondi. Cosa ha fatto? Ha creato un ritaglio di cartone a grandezza naturale con le sue fattezze in modo che il figlio percepisca sempre la sua presenza e rimanga quindi tranquillo a giocare.

L’idea creativa è stata condivisa dal papà del bambino su Twitter e migliaia di persone sono rimaste colpite da tanta semplice genialità.

Come ha spiegato l’uomo, per la mamma è davvero difficile potersi muovere liberamente in casa o uscire un attimo perché il piccolo di un anno non appena si allontana si mette a piangere. Ecco allora l’idea di rassicurarlo in questo modo.

In una delle foto, la figura della mamma è in piedi fuori dall’area protetta in cui sta giocando il bambino e rimane lì a guardarlo.

Nella secondo ritaglio, invece, la mamma è accucciata come quando gioca con il piccolo.

Entrambe le figure di cartone sono state posizionate fuori dalla portata del bambino in modo che questo non si accorga dello stratagemma .

Il bambino, ovviamente, come ci tiene a precisare il papà non viene mai lasciato solo, se la mamma esce a fare qualche piccola commissione con questo escamotage rimane fisso il papà, altrimenti lei si sposta solo all’interno della casa per pochi minuti tornando a controllarlo costantemente.

Il trucco intelligente che ha ideato, gli permette di andare avanti con le faccende domestiche mentre suo figlio gioca felicemente e soprattutto tranquillo. Nel video postato dal papà, il trucco sembra effettivamente funzionare bene.

Che ne pensate? Farebbe comodo a tante mamme per avere 2 minuti tutti per sé!

