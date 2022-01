Mamma getta il figlio neonato in un cassonetto. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza è agghiacciante

Un gesto orribile che vede protagonista una dociottenne ed il suo piccolo che viene gettato via in un sacchetto come se fosse spazzatura

Le telecamere di sicurezza poste a controllo di un negozio a Hobbs, cittadina in New Mexico, hanno ripreso un momento agghiacciante quando una giovanissima madre si è accostata con la sua macchina ai cassonetti della zona ed ha gettato via un sacco nero. In quella busta vi era suo figlio, un neonato.

La polizia è stata subito allertata e si è recata sul posto, rimanendo in contatto con il proprietario del negozio, le cui telecamere avevano ripreso la scena. Lì ha trovato già alcune persone che, dopo aver sentito uno strano pianto proveniente dai cassonetti, hanno iniziato a scavare tra i rifiuti, tirando fuori il sacco contenente il bambino con ancora il cordone ombelicale.

Il neonato è stato immediatamente portato dai paramedici all’ospedale più vicino, il Lubbock Hospital, mentre la polizia ha iniziato le indagini sulla donna e sul suo veicolo che è stato identificato grazie ai video delle telecamere di sorveglianza.

Joe Imbriale, il proprietario del negozio davanti al quale è successo il tutto, è sconvolto.

Non riesco a dormire la notte sapendo che questo bambino è stato buttato via in un cassonetto. Chi farebbe mai una cosa del genere? E’ diabolico e mi mancano davvero le parole per commentare.

così riporta Imbriale.

La donna in questione, Alexis Avila, è una giovane di 18 anni accusata ora di tentato omicidio e di abuso di minori. Sotto shock ha confessato agli agenti di polizia di aver partorito il neonato e di averlo abbandonato. Risponderà adesso in tribunale.

