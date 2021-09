Rischio soffocamento bambini: richiamate macchinine Disney Baby Press&Go di Clementoni in Francia

In Francia, il Governo ha pubblicato un richiamo che riguarda un noto giocattolo per bambini. Si tratta delle macchine Disney Baby Press&Go della Clementoni, i cui piccoli fari possono staccarsi ed essere erroneamente ingeriti dai piccoli, con evidenti rischi.

Il richiamo riguarda tutti e 4 i modelli di macchinine Press&Go Disney Baby a marchio Clementoni vendute dal 01/01/2020 al 15/09/2021 in alcuni punti vendita in Francia, tra cui filiali dei supermercati Carrefour, Leclerc e Auchan.

Il motivo del ritiro dal mercato di questi giocattoli deriva dalla possibilità che si stacchino dei pezzi, in particolare i fanali che misurano 8mm. Evidenti dunque i rischi per i bambini che potrebbero ingerirli e soffocare.

Le stesse macchinine sono vendute anche nel nostro paese ma in Italia, al momento, non esiste alcun richiamo in merito. Facciamo comunque sempre moltissima attenzione ai giocattoli che mettiamo in mano ai nostri bambini, soprattutto ai più piccoli.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Governo Francese

Leggi anche: