Stroncato a 5 anni da un tumore, la famiglia del piccolo Lorenzo chiede un risarcimento di 25 milioni all’Ex Ilva di Taranto

Qualche anno fa vi abbiamo raccontato la storia del piccolo Lorenzo Zaratta, strappato alla sua famiglia a soli 5 anni a causa di un tumore, provocato dai veleni dell’ex Ilva di Taranto. Il bimbo è morto nel 2014, stroncato da un cancro al cervello, e adesso la famiglia ha chiesto un risarcimento di 25 milioni ai dirigenti dell’impianto siderurgico. Secondo una perizia dei pubblici ministeri della procura di Taranto, a causare l’insorgere della malattia sarebbero state proprio le polveri velenose e altre emissioni inquinanti provenienti dall’ecomostro che ha già mietuto troppe vittime, tra cui bambini come Lorenzo.

Per la morte del piccolo nove tra dirigenti e funzionari sono stati rinviati a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo.

La richiesta di risarcimento è avvenuta nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta davanti al gup del tribunale di Taranto, ma bisognerà attendere l’udienza del prossimo 14 ottobre, durante la quale i pm dovranno riformulare e specificare i capi di imputazione in merito alla serie di omissioni di cui sono accusati.

Alla fine ci siamo arrivati” commenta su Facebook il legale della famiglia – La guerra è appena iniziata, ma la prima battaglia l’abbiamo vinta: sono state ammesse le costituzioni di parte civile. La strada è lunga ma, come diceva qualcuno, no road is too long for the man who knows where he’s going.