Lavoretti semplici per la festa del papà

Sta per arrivare la Festa del Papà che si festeggerà il 19 marzo e visto che i bambini sono a casa, perché non aiutarli a realizzare dei simpatici lavoretti, facili facili, riciclando il materiale a disposizione in casa?! Ne abbiamo selezionati 5 che potete eseguire insieme, di seguito trovate i materiali necessari e il procedimento spiegato passo passo.

Le mani-ritratto

Facili facili, questi ritratti di papà a forma di mano proposti da The best ideas for kids sono molto creativi e per realizzarli occorrono materiali semplici. Ecco la lista:

Cartoncino;

Pennarelli colorati;

Colla;

Forbici;

Occhi ballerini.

Fate posizionare la mano di vostro figlio sul cartoncino, quindi ricalcate i contorni con una matita e ritagliate la mano con le forbici. Dipingete le dita del colore dei capelli di papà, quindi disegnate su un altro cartoncino dei baffi e un papillon. Ritagliateli e dipingeteli con i pennarelli, quindi incollateli sulla mano.

A questo punto non resta che aggiungere gli occhietti ballerini. E voilà, il regalo per la festa del papà è pronto!

Il papillon di cartoncino

Anziché realizzarlo di stoffa, perché non provare a creare un papillon come quello proposto da Guidecentral English con il cartoncino?

Per realizzarlo vi occorrono:

Cartoncino;

Colori a scelta;

Matita;

Forbici;

Bastoncino di legno (tipo spiedini);

Colla a caldo o colla resistente.

Procedete disegnando la sagoma di un papillon sul cartoncino con una matita, ritagliatela con le forbici e dipingetela con colori a scelta.

A questo punto prendete la colla a caldo, o altra colla resistente, e usatela per applicare dietro al papillon il bastoncino di legno.

La cornice di sassi

Mommy Moment propone una bellissima cornice di sassi per la Festa del Papà, facile da realizzare con i bambini. Occorrono:

Sassi;

Cornice di legno;

Pittura acrilica;

Pennello;

Colla resistente;

Foglio di carta;

Pennarelli.

Si procede dipingendo del colore preferito la cornice di legno, la si lascia asciugare e nel frattempo si abbellisce il foglio di carta, che deve avere la misura giusta per entrare nella cornice, con scritte e disegni realizzabili con i pennarelli.

Inserite quindi il disegno nella cornice e abbellitela con tanti sassolini, che potete lasciare al naturale o dipingere a loro volta. Incollateli con della colla resistente o con quella a caldo. Voilà, il regalino è pronto.

La tazza personalizzata

L’ultimo lavoretto che vi proponiamo è la tazza personalizzata con i pennarelli indelebili colorati proposta da I heart arts n crafts. Vi bastano:

Una tazza bianca;

Pennarelli indelebili di vari colori incluso un nero.

Prima di tutto scrivete “papà” al centro della tazza con il pennarello nero, quindi tutt’intorno dipingete con gli altri colori. Potete anche creare forme come nuvole, soli, lune, stelle e così via a seconda della fantasia.

Il barattolo delle attività

Rivisitando l’idea di The Seasoned mom, abbiamo pensato di realizzare un barattolo simile ma personalizzando i Lego con attività divertenti da fare insieme a papà in casa, e non all’aria aperta.

I materiali sono i seguenti:

Mattoncini Lego di vari colori:

Un barattolo di vetro con tappo;

Pennarello indelebile nero.

Selezionate alcune attività che piacciono ai bimbi, per esempio un gioco da tavola di cui vanno pazzi, ma anche cucinare insieme a papà, giocare a nascondino e così via. Quindi personalizzate ogni mattoncino con un’attività scrivendola a lato con il pennarello nero. Una volta personalizzati i vari mattoncini, inseriteli nel vaso di vetro e chiudetelo con il tappo. A questo punto basterà far estrarre a papà un mattoncino a caso dal barattolo e dedicarsi all’attività. Magari una per giorno!

