I labirinti di mais più belli d’Italia in cui ‘perdersi e ritrovarsi’

Negli ultimi anni in varie zone d’Italia sono spuntati curiosi labirinti di mais nati per far divertire piccoli e grandi esploratori, che generalmente possono accedervi pagando un biglietto di ingresso. I percorsi cambiano di anno in anno assumendo forme diverse e originali, che si possono distinguere guardando i labirinti dall’alto.

Dicevamo che in giro per l’Italia ne sono nati diversi e fra questi si annovera il divertente labirinto di Hort, rinnovato ogni anno con nuovi disegni e percorsi ispirati all’architettura italiana, ad artisti marchigiani o a temi universali. Quest’anno ad esempio il labirinto è dedicato a Raffaello.

Se voli in alto puoi vedere gli angeli…se vieni al Labirinto puoi camminarci dentro! 😅😇#Raffaello #labirinto2020 Un… Pubblicato da Labirinto di HORT su Lunedì 13 luglio 2020

Questo labirinto è situato a Senigallia e prevede la possibilità di fare diversi tipi di esperienze: ci sono la classica passeggiata, la Serata Enigma e la Caccia al tesoro.

La serata Enigma prevede la scelta di un tema conduttore e di una squadra che deve sfidare il tempo per risolvere i vari enigmi e trovare gli indizi nascosti nel labirinto.

La caccia al tesoro, sempre da fare in squadra, prevede diversi indovinelli e indizi per mettersi alla prova! Mentre la passeggiata nel labirinto consiste nel perdersi lungo il percorso per poi ritrovarsi, come in ogni labirinto che si rispetti!

Ma come dicevamo, il labirinto di Hort non è un caso isolato, il comune di Ravenna ospita il labirinto Dedalo realizzato in una piantagione di 8 ettari con un percorso di circa 3,5 km.

Perché ne siamo sicuri …… 🌽 troveremo la via di uscita🌽 E tu ? Labirinto DEDALO: il labirinto di mais più grande d’Europa. Tra Cervia e Ravenna ….. 🌈 #andratuttobene Pubblicato da Labirinto Dedalo su Domenica 21 giugno 2020

A Mezzago tra Monza e Brianza c’è un altro labirinto disegnato dall’artista tedesca Maria Mesch, un interessante progetto di land art.

Mentre in Friuli, a Bagnaria Arsa, c’è un labirinto realizzato in un appezzamento di mais di 5 ettari, aperto da mercoledì a domenica, visitabile anche al buio con le torce per un’esperienza decisamente adrenalinica!

Se vi piacciono i labirinti e volete provare un’esperienza unica e alternativa insieme ai vostri bambini, vale davvero la pena raggiungerli e perdersi tutti insieme appassionatamente!

