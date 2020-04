Jon Bon Jovi, sorpresa ai bambini durante la lezione online per “interpretare” i loro pensierini sulla quarantena

Come reagireste se nel bel mezzo di una lezione online comparisse Jon Bon Jovi sullo schermo, rivolgendosi a voi? Non è un’ipotesi così improbabile, anzi è esattamente ciò che è successo lo scorso lunedì ai bambini della Marsh Pointe Elementary School del Florida.

La star del rock ha voluto fare una sorpresa ad una ventina di bambini che erano collegati per la loro consueta lezione online a causa del lockdown. Ma a essere davvero meravigliati ed entusiasti per questo evento eccezionale sono stati soprattutto i genitori dei bimbi che difficilmente scorderanno questo evento.

Jon Bon Jovi è intervenuto in diretta streaming per “interpretare” i compiti a casa assegnati dal loro insegnante, Michael Bonick, che gli aveva chiesto di scrivere qualche pensiero incentrato sulla vita in quarantena. Così, il rocker del New Jersey ha deciso di inserire i pensieri scritti dai bimbi all’interno del suo nuovo brano “Do What You Can”.

“Signor B., voi ragazzi avete scritto qualcosa e sono stato molto entusiasta nel momento in cui l’ho saputo”,

ha detto l’artista

“perché se riesci a scrivere sulla carta i tuoi sentimenti a volte possono trasformarsi in canzoni, e a volte in storie e non saprai mai dove potranno condurti.”

Michael Bonick è un grande fan dei Bon Jovi e quando ha saputo che il cantante era alla ricerca del testo per il suo nuovo singolo, non si è fatto scappare l’occasione e ha mandato gli scritti dei suoi giovanissimi studenti. Ma mai avrebbe pensato ad un epilogo così emozionante!

Grazie all’intraprendenza del loro insegnante, i bambini hanno potuto assistere ad una lezione unica tenuta dal celebre rocker che ha cantato i testi elaborati da loro, accompagnato dalla chitarra acustica. Uno dei bimbi aveva scritto:

“I miei genitori fanno del loro meglio. Ma posso dire che sono stressati”.

Un pensiero che ha colpito molto Jon Bon Jovi per il quale si è voluto congratulare dicendo:

“Sei una rock star! Abbiamo scritto tutto questo insieme, io e te amico mio.”

Forse la didattica online non è poi così noiosa come si pensa!

Fonte: YouTube/Virgin Radio Italy