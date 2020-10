Ai tempi del coronavirus, tornare in classe è difficile. Nuove regole, poca libertà di movimento, distanziamento e viso parzialmente coperto dalle mascherine. Ma ci sono storie come quella che stiamo per raccontarvi, che aggiungono un briciolo di magia e di spensieratezza e ricordano quanto gli insegnanti possano cambiare davvero il modo in cui i bambini si approcciano alla realtà e alle difficoltà. Oggi inoltre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti.

Siamo a Donnalucata, comune costiero della provincia di Ragusa e frazione di Scicli. Un luogo che della bellezza ha fatto il suo cavallo di battaglia, visto che ovunque si guardi si può ammirare natura selvaggia, dune, mare cristallino ma anche le bellezze architettoniche del periodo Barocco. Qui una maestra ha deciso di portare i propri bambini a fare lezione all’aperto, sul lungomare.

A raccontarlo sui social è stato un abitante della cittadina:

“I bimbi della classe più bella del mondo erano lì ad ascoltare la maestra, ad ascoltare il mare, ad ascoltare l’aria e la luce. Splendere e luccicare, brillare in modo accecante. Questo fanno i bimbi. Volete sapere come potrebbe essere il futuro? Eccolo. È radioso. In faccia alle brutture e agli orrori degli adulti che stanno preparando un terribile domani per tutti, beh in faccia a loro, e a noi tutti, beh, questi bimbi splendono e brillano. Più forte dei nostri brutti volti in maschera, più forte di un virus, più forte di tutti e di tutto. Perché, una volta per tutte: è la luce che fa la differenza” ha scritto Giampiero Renzi su Facebbok..

Dopo lunghi mesi di lockdown, tornare in classe e rivedere i compagni è già stata una conquista ma farlo in riva al mare, respirando aria salmastra e garantendo comunque la sicurezza richiesta, lo è ancora di più.

Le immagini sono davvero belle e parlano da sole:

Dedicato a tutti i bimbi, a tutti i genitori, e a tutta l’Italia.Volete vedere qual è la scuola più bella del mondo?… Pubblicato da Giampiero Renzi su Venerdì 2 ottobre 2020

“Presidente Sergio Mattarella, corra qui nella sua Sicilia e venga a dare una medaglia a questa maestra e un abbraccio (anti-covid) a ognuno di quei bimbi. Simbolicamente a tutte le maestre e maestri e a tutte le bimbe e i bimbi d’Italia. Se spegniamo il loro sorriso e la loro luce, non esiste futuro. La lezione ce l’hanno impartita questi bimbi e la loro maestra, oggi. ‘Ragazzi tutti fuori, in aula!’ Grazie”.

Una bellissima iniziativa che ha reso felici i bambini, appagati dalla bellezza del mare ma concentrati e attenti, armati di penne, colori e voglia di ricominciare, grazie anche all’idea della loro speciale maestra.

