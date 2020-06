Oltre il 70% dei bambini italiani è regredito durante il lockdown. I risultati dell’indagine del Gaslini di Genova

I bambini hanno vissuto un periodo molto difficile durante il lockdown, privati della scuola, degli amici e di ogni tipo di attività (persino di una semplice passeggiata). Ma qual è stato l’impatto psicologico della quarantena? Secondo la nuova indagine dell’IRCCS Gaslini di Genova, una grande percentuale di bambini e ragazzi ha vissuto una regressione in uno o più aspetti della propria vita.

Disturbi del sonno o ansia, irritabilità, mancanza d’aria ma anche regressione in fatto di enuresi notturna, sono questi alcuni problemi riscontrati nell’indagine condotta dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova che ha fotografato l’impatto psicologico del lockdown negli under 18.

L’indagine era guidata dal neurologo Lino Nobili, che dirige il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’istituto, e si è svolta su un campione di 6800 soggetti che hanno compilato un questionario online, di questi 3251 hanno dichiarato di avere figli a carico (minori di 18 anni).

Il questionario, raccolto 15 giorni dopo l’inizio del lockdown, tra il 24 marzo e il 3 aprile, ha avuto una copertura nazionale con adesioni da parte di tutte le regioni Italiane, ma con una maggiore partecipazione da parte delle regioni del nord e alta Toscana.

Come ha spiegato il professor Lino Nobili:

Si è fatta una distinzione tra bambini sotto i 6 anni e bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Nel primo gruppo i disturbi più frequenti sono stati:

Mentre nel gruppo dei più grandi, i disturbi più frequenti registrati sono stati:

L’indagine ha notato inoltre che il livello di gravità dei nuovi comportamenti dei bambini e ragazzi in seguito alla quarantena era proporzionato al grado di malessere vissuto dai genitori. All’aumentare di sintomi o comportamenti di stress vissuti dai genitori a causa della pandemia (disturbi d’ansia, dell’umore, disturbi del sonno, consumo di farmaci ansiolitici e ipnotici), aumentavano anche le regressioni dei propri figli e i problemi comportamentali e della sfera emotiva.

“In conclusione questi dati preliminari sottolineano come la situazione di confinamento abbia determinato una condizione di stress notevolmente diffusa con ripercussioni significative a livello non solo della salute fisica, ma anche di quella emozionale-psichica dei genitori e dei bambin i” conclude il professore Lino Nobili.

Non a caso, anche in seguito a questo studio, proprio al Gaslini è nato il primo “Ambulatorio Post-Emergenza” pediatrico, che intende monitorare sulla situazione psicologica di bambini e ragazzi ma anche fornire aiuto concreto.

“L’Ambulatorio sarà dedicato alla prevenzione, al sostegno ed all’intervento da parte di una èquipe specializzata con l’obiettivo di intercettare, già in fase di triage, condizioni di disagio psicofisico che sono comparse o si sono accentuate (su paziente precedentemente in condizione di fragilità) in concomitanza o a seguito del periodo di emergenza Covid-19” spiega Cristina Venturino direttore del Centro Psicologia del Gaslini.