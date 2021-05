Esercizi e idee per far rilassare i bambini prima di andare a dormire

È molto importante che i bambini prima di andare a dormire la sera abbiano un po’ di tempo per rilassarsi e favorire così un sonno migliore. Avete mai pensato a quali possano essere le tecniche e gli strumenti in grado di aiutarli in questo senso? Vi suggeriamo a proposito alcuni esercizi di meditazione e rilassamento adatti ai più piccoli che potete sperimentare prima di metterli a nanna.

Spesso sottovalutiamo l’importanza del rilassamento e della meditazione fin dall’infanzia. Queste tecniche, semplici ma potenti, non solo donano una sensazione di tranquillità ma aiutano grandi e piccini a gestire meglio quelle situazioni quotidiane che producono ansia e stress. Un modo insomma per imparare a regolare le proprie emozioni, soprattutto quelle negative come rabbia e aggressività.

Ma come possiamo guidare i nostri figli nell’”arte” della meditazione e del rilassamento in modo che queste tecniche diventino qualcosa di naturale nella loro routine giornaliera? Naturalmente molto dipende dalla fascia di età dei piccoli. Durante la prima infanzia, ad esempio, tra i due anni e mezzo e sei anni, l’ideale è agire attraverso giochi rilassanti in cui utilizzare storie, musica o ambienti silenziosi e tranquilli per facilitare il passaggio al sonno.

Nella seconda infanzia, invece, a partire dai 7 anni circa, l’ideale è concentrarsi su istruzioni focalizzate sul controllo del respiro, delle sensazioni corporee e così via. Si possono proporre anche più facilmente posizioni di yoga per bambini.

Ecco alcune idee per la meditazione dei piccoli prima di andare a dormire:

Creare un’atmosfera rilassata

La sera bisognerebbe proporre giochi tranquilli accompagnati da un’illuminazione più soffusa. Si possono ad esempio utilizzare le candele e magari diffondere aromi rilassanti come quello dell’olio essenziale di lavanda che crea un’atmosfera più tranquilla e facilita il sonno.

Musica accompagnata da parole rilassanti

Anche la musica può aiutare molto il rilassamento, meglio ancora se accompagnata dalle giuste parole, ad esempio possiamo introdurre una melodia con una frase del tipo: “adesso ascoltiamo questa canzone mentre ci rilassiamo sdraiati sul letto”. In questo modo si favorisce la tranquillità e si predispone al sonno.

Posizioni yoga

Per favorire il relax dei più piccoli si possono sperimentare alcune posizioni yoga usando i riferimenti di animali o creature magiche. Le posizioni ideali per riposare meglio sono ad esempio quella dell’albero, della montagna, del cobra, della farfalla, del cammello e dell’orso.

Esercizi di respirazione e immaginazione

Al momento di coricarsi è molto utile anche fare esercizi di respirazione controllata, basata su quattro passaggi: inspirare per quattro secondi, trattenere per quattro secondi, espirare per quattro secondi, tenere il fiato per quattro secondi.

Mentre si respira è possibile raccontare ai bambini una storia facendo riferimento ai suoni che li circondano, alle sensazioni del corpo, agli odori percepiti e così via.

Raccontare storie

L’immaginazione e la creatività sono strumenti molto potenti per i bambini, è bene quindi non solo raccontargli delle storie ma anche incoraggiarli a creare i propri personaggi. I racconti possono riguardare una pianta, un albero, un animale o un elemento della natura. L’obiettivo è che imparino a recuperare dalla memoria i suoni, gli odori e i sapori del loro vissuto.

Musica e meditazione insieme

Si può ad esempio ascoltare della musica classica mentre si fanno gli esercizi di meditazione e respirazione sopra descritti. Questo contribuisce a favorire la creatività, creare un legame forte genitori figli e ovviamente ben predispone al relax e al sonno.

Sarebbe bello creare una routine come questa con i propri figli prima di andare a dormire. Voi riuscite a proporre un’atmosfera rilassata che sia in grado di favorire il sonno dei piccoli?