Bambini annoiati? Arriva la serie web di Hervé Tullet per realizzare insieme bellissime opere d’arte

Hervé Tullet ai tempi del coronavirus: il famoso illustratore non lascia i bambini in questo periodo difficile, costretti a casa senza poter uscire e divertirsi all’aria aperta. E va in scena sul web, con la serie Expo Ideale tutta dedicata ad attività creative per i più piccoli, invitandoci a realizzare una mostra a casa con le opere da esporre.

Hervé Tullet è un artista francese, autore di oltre 80 libri per bambini dove insegna loro a creare e che ha realizzato mostre per i più piccoli, apprezzato in ogni dove. E in questo periodo i bimbi hanno davvero bisogno di passare il tempo in modo costruttivo, per esorcizzare la paura e vedere la luce.

Così l’illustratore, non potendo dare vita a mostre fisiche, si mette sul web e con la serie Expo Ideale parla ai bambini (e alle loro famiglie) insegnando loro come creare opere bellissime da esporre a casa e, chissà, magari anche fuori quando tutto questo finirà.

La serie è disponibile a questo link, dove è necessario inserire la password ‘Tobo Studio’. Come tutte le serie che si rispettino, è fatta a “puntate” che insieme costituiscono un mini corso di creatività.

I video sono in francese, purtroppo, ma le immagini parlano da sole. Non sarà difficile immergersi lo stesso e provare a ripetere quello che Tullet invita a fare.

Costruendo insieme i colori di domani.

Fonti di riferimento: Expo Ideale / Expo Ideale/Vimeopro / Hervè Tullet

