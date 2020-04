Stop-Vid: il gioco di squadra gratuito che tutti i bambini dovrebbero scaricare in questi giorni

E’ uscito un bel libro-gioco cooperativo per bambini dedicato proprio al coronavirus. Si può scaricare gratuitamente ed è perfetto per affrontare meglio questi giorni di quarantena insieme ai più piccoli.

Si chiama Stop-vid ed è un gioco per bambini dai 3 ai 10 anni (ma al quale possono partecipare anche gli adulti) ideato da Manuel Pucci e Luca Giulivi di Ludobus.org – legnogiocando. Un ottimo passatempo per aiutare i piccoli ad affrontare meglio e nella modalità che preferiscono, quella appunto del gioco, la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

Intanto specifichiamo che si tratta di un gioco cooperativo. Che significa? E’ un gioco in cui tutti coloro che partecipano gareggiano insieme per un obiettivo comune, in questo caso fermare il “virus cattivone”.

Ogni giocatore, quindi, è un aspirante “stopper” e collabora con gli altri per impedire che il virus si diffonda mettendo a rischio la salute delle persone. Tutto il mondo fa parte di un’unica grande squadra che si chiama Terra, a sua volta questa è divisa in Team, ognuno di un colore diverso.

Lo scopo del gioco, le cui fasi vanno dal 10 aprile al 3 maggio 2020, è quello di raccogliere punti. Ogni Team accumulerà i propri e tutti andranno a beneficio della squadra “madre”, la Terra. Più punti si accumulano e maggiori sono le possibilità di fermare il virus, impedendogli di saltare da una persona all’altra e aiutando così anche gli scienziati a trovare un modo per sconfiggerlo.

Quali sono le attività da fare nel concreto con i bambini? Disegni, attività manuali, inventare canzoni, aiuto in casa, attività fisica, caccia al tesoro, giocare a fare i reporter, curare le piantine o gli amici animali e tanti altri giochi originali.

Ma si ottengono punti anche semplicemente per ogni giorno che si è trascorso in casa e per tutte le volte che ci si è lavati le mani.

I punti però si possono anche perdere. Ad esempio se non ci si copre quando si tossisce o sternutisce, se si sta troppo tempo davanti alla tv o se non si mantiene la distanza di sicurezza di 1 metro.

Una volta raggiunti i 100 punti, chi vuole, può passare alla fase successiva del gioco. Bisogna inviare a [email protected] una mail con nome dei bambini, nome che si è scelto per il team e componenti, totale dei punti ottenuti e qualche foto delle cose realizzate (facoltativo). Via mail arriverà l’attestato di STOPPER e, chi vorrà, potrà giocare al secondo livello.

Un gioco davvero ricco di spunti interessanti e proposte per i più piccoli ma anche riflessioni utili ai grandi. Se vi ha incuriosito, potete scaricarlo gratuitamente qui e leggere tutti i dettagli per partecipare.

Che la sfida (contro il virus) abbia inizio. La Terra sicuramente vincerà!

Fonte: Ludobus.org

Leggi anche: