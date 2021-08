Gaslini Beach: apre anche quest’anno la spiaggia per i piccoli pazienti oncologici, collegata all’ospedale da un meraviglioso tunnel

Anche quest’anno è disponibile, per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, la spiaggia collegata alla struttura da un tunnel. Un’occasione bellissima per i bambini che possono così godere di sole e mare oltre che di attività e laboratori organizzati da alcune associazioni locali.

Per rendere più piacevole la permanenza dei piccoli, il Gaslini già da qualche anno, grazie al Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini, ha creato un bellissimo tunnel a tema marino che collega la struttura ospedaliera alla spiaggia che si trova nelle vicinanze.

Dedicato esclusivamente ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, anche quest’anno il tunnel è aperto e aspetta tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora spensierata al mare.

Poter andare al mare, fare il bagno e prendere il sole, non è affatto scontato per i bambini ricoverati in un ospedale, anzi possiamo dire che è una rarità. Ma l’ospedale Gaslini offre questa splendida opportunità ai suoi piccoli pazienti che, come in qualunque altra località balneare, possono usufruire di sdraio e ombrellone, accompagnati dalla loro famiglia. (Leggi anche: Gaslini Beach: a Genova la spiaggia per i piccoli pazienti ricoverati collegata all’ospedale da un tunnel)

Come ricorda l’ospedale pediatrico in un post su Facebook, per accedere al Sottomarino Gaslini, è necessaria l’autorizzazione del reparto ed essere accompagnati da un adulto. Inoltre, grazie alle associazioni Il sogno di Tommi e Il Porto dei piccoli , dal lunedì al venerdì alle 17.00, sotto il portico della spiaggia, vengono proposte attività e laboratori per i bambini.

