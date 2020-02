I pompieri australiani si trasformano in Funko Pop per aiutare gli animali colpiti dagli incendi boschivi

Un pompiere affaticato, con un koala aggrappato alla gamba: Funko lancia Bushfire Heroes, la nuova figura Funko Pop! dedicata ai vigili del fuoco australiani, i cui proventi andranno a favore della fauna selvatica locale.

Mentre non è più la notizia principale di telegiornali e giornali, in realtà ancora migliaia di pompieri da tutto il mondo stanno combattendo gli incendi in Australia. Sebbene la pioggia e le temperature più fredde abbiano contribuito a far ridurre i roghi, se ne contano ancora più di 50 negli stati del Nuovo Galles del Sud e Victoria. Finora, almeno 33 persone sono state uccise, tra cui quattro vigili del fuoco.

E così, dopo che Lush ha lanciato la sua saponetta a forma di koala, anche la casa statunitense celebre per le figures in vinile, in collaborazione con PopCultcha, il sito australiano di acquisti online, annuncia in edizione limitata la figure del pompiere australiano Bushfire Heroes Firefighter with Koala”.

Tutto il ricavato, dichiarano, della Bushfire Heroes sarà donato all’RSPCA National Bushfire Appeal attraverso pagamenti mensili fino ad esaurimento. L’RSPCA sta lavorando a fianco delle agenzie governative e di emergenza dei veterinari e delle autorità locali per fornire le attrezzature, le forniture necessarie, le cure di emergenza e la valutazione degli animali feriti che necessitano di assistenza.

L’articolo sarà venduto esclusivamente su PopCultcha.com.au al costo di circa 12,55€ ed è attualmente disponibile per il preordine (le spese di spedizione per l’Italia ammontano a poco di più di 16 euro).

Fonti: Funko / PopCultcha

