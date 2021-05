A 11 anni pianta centinaia di alberi per sensibilizzare sulla crisi climatica: “noi non siamo il futuro, siamo anche il presente”

Francisco Vera, 11 anni, ha una missione: lottare contro la crisi climatica e sensibilizzare l’opinione pubblica piantando centinaia di alberi.

Mentre i giovani di tutto il mondo si mobilitano per chiedere alle istituzioni e alle aziende di prendere decisioni importanti finalizzate alla salvaguardia del Pianeta, Francisco porta avanti la sua battaglia in Colombia. Nonostante la sua giovane età, Vera si è rivolto al senato colombiano e ha organizzato proteste a livello nazionale.

dichiara il giovane a Reutuers,

Siamo la speranza di tutta la società, di tutta l’umanità in fondo, perché nelle nostre mani non c’è solo il futuro, molti dicono che i bambini sono il futuro, noi siamo anche il presente. Oggi ci sono milioni di bambini che chiedono un ambiente sano, un ambiente dignitoso, un presente dignitoso, ed è proprio per questo che le nostre cause, la nostra agenda, ciò che facciamo è il presente, non solo il futuro