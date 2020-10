Introdurre filosofia già nella scuola primaria: il MIUR vuole farlo davvero

La filosofia fin dalla scuola primaria. Una proposta che aleggiava da tempo ma che adesso si fa sempre più concreta. Il Miur potrebbe estenderne l’insegnamento anche tra i più piccoli, sfruttando l’esempio di una classe pilota, una terza elementare di Genova.

A darne notizia e tra le fautrici della proposta vi è Ramona Comito, mamma di una delle bambine della classe, che con un post su Facebook ha detto:

“La notizia ormai è ufficiale: l’ispettrice del Miur, la dottoressa Spezzano (Presidente della commissione per il riordino dei cicli scolastici) sta presentando la nostra esperienza, l’esperienza dei nostri bimbi e caldeggia l’introduzione della filosofia nella scuola primaria. Nella scuola primaria di tutta Italia. I nostri bimbi sono stati casualmente il caso pilota, il riscontro incredibile che abbiamo avuto coinvolgerà, abbraccerà tutta la penisola, tutti i bimbi d’Italia potranno studiare filosofia già alle elementari. Io credo sia qualcosa di immenso”.

Colgo l’occasione dell’aneddoto di Giulia Blasi (autrice femminista che amo) per condividere una buona… Pubblicato da Ramona Comito su Martedì 20 ottobre 2020

Le maestre di una classe terza della primaria di Genova infatti durante il lockdown hanno ideato un laboratorio di filosofia, riscontrando un grande successo. Gli elaborati della classe sono finiti sui tavoli di lavoro del Miur e a quanto pare hanno fatto breccia.

“È tutto iniziato qua. La maratona di filosofia, il mio parlarne con la maestra, la sua spiccata e immensa voglia di fare… così è nato il laboratorio di filosofia per una terza elementare di Genova sotto lockdown. Qualcosa che ha acceso una scintilla pazzesca nei bimbi, un moto che li spinge a porsi domande, meravigliarsi, cercare di capire… La filosofia è diventata una palestra per imparare ad abitare l’impermanenza, renderla comoda e scoprirla. Ha sciolto le paure e ha creato un’occasione. Il lockdown per i nostri bimbi è stato un modo per scoprire un nuovo tipo di didattica che si è reinventata con gli strumenti (pochi) a disposizione” prosegue Ramona.

Non c’è ancora l’ufficialità ma la cosa certa è che il Miur adesso sta valutando l’inserimento della filosofia come materia fin dai 6 anni quindi per tutta la durata dell’obbligo scolastico.

Secondo i fautori della proposta anche l’associazione e casa editrice Tlon che ha accolto con gioia la notizia:

“E’ magnifico. Felici di aver contribuito a questa rivoluzione possibile per la Scuola Italiana!”

"Qualche giorno fa ho anticipato la notizia ad Andrea Colamedici in privato, la mia gioia traboccava… ora è… Pubblicato da Tlon su Martedì 20 ottobre 2020

Di filosofia nelle scuole fin dalla primaria si parla già da tempo. Lo scorso anno era stata lanciata anche una petizione per inserirla in tutte le scuole, accompagnata da un manifesto ideato da Marco Ferrari e Gian Paolo Terravecchia.

Perché insegnare la filosofia fin dalla primaria

Introdurre la filosofia nella scuola primaria è positivo perché aiuta i bambini a:

Incoraggiare il dialogo

Favorire il confronto con gli altri

Dare libertà di espressione delle proprie idee

Migliorare le abilità linguistiche

Migliorare le abilità matematiche

Ottenere voti migliori a scuola

Supportare le abilità logiche

Favorire il ragionamento

Ampliare la capacità di interagire con gli altri

Tra l’altro l’Italia sta partecipando al progetto Philosophy For Children P4C che segue gli standard internazionali condivisi per formare insegnanti che siano in grado di trasmettere la filosofia ai bambini.

Le premesse ci sono tutte, speriamo che presto la filosofia possa essere introdotta fin dalle elementari, seguendo l’esempio dell’educazione civica oggi introdotta fin dalla scuola dell’infanzia.

Fonti di riferimento: Ramona Comito/Facebook

LEGGI anche: