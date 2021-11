Filosofia, scuola di vita: perché insegnarla ai bambini fin dalle elementari

L'azienda che dice no all’obsolescenza programmata

Introdurre gli elementi e i principi della filosofia sin dalla scuola primaria per avvicinare i bambini alla storia del pensiero e alle grandi tematiche della vita. L’idea si sta diffondendo sia in Italia che all’estero per cui in alcune classi è arrivata l’ora di filosofia per i bambini.

Non si tratta, nel caso dei bambini, di introdurre la filosofia a scuola come una materia di studio pesante e faticosa, ma di stimolare i bambini alla riflessione sulle grande domande e questione della vita: l’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la libertà di scelta, da dove veniamo e qual è lo scopo della nostra esistenza.

La conoscenza, il pensiero, la mente e la ricerca della verità sanno affascinare molto i bambini soprattutto se questi concetti e temi vengono spiegati in modo semplice e adatto alla loro età.

Negli anni sono stati pubblicati dei veri e propri studi sull’importanza di insegnare la filosofia ai bambini. Ad esempio, i ricercatori della Durham University hanno scoperto che la filosofia può aiutare i bambini a migliorare sia le abilità matematiche sia le abilità linguistiche. Il miglioramento dei voti in matematica e sulla capacità di lettura è risultato evidente nei bambini di 48 scuole del Regno Unito che hanno partecipato allo studio.

È nato così Philosophy For Children per avvicinare i bambini alla filosofia. Ci si è resi conto, portando la filosofia tra i bambini, che i giovanissimi studenti che provengono da contesti sociali difficili sono coloro che traggono più giovamento dagli insegnamenti, probabilmente perché si sentono supportati e liberi di esprimersi.

L’Italia ha partecipato al Philosophy For Children P4C che segue gli standard internazionali condivisi per formare insegnanti che siano in grado, a livello pedagogico e educativo, di trasmettere la filosofia ai bambini.

Un progetto che ha avuto successo perché non è basato su noiose lezioni di filosofia. Al centro delle lezioni infatti troviamo le domande, i pensieri e le riflessioni dei bambini. Il ruolo dell’insegnante è creare un ambiente aperto al dibattito e al confronto tra le idee esposte dagli stessi alunni.

Introdurre la filosofia nella scuola primaria è positivo perché aiuta i bambini a:

Incoraggiare il dialogo

Favorire il confronto con gli altri

Dare libertà di espressione delle proprie idee

Migliorare le abilità linguistiche

Migliorare le abilità matematiche

Ottenere voti migliori a scuola

Supportare le abilità logiche

Favorire il ragionamento

Ampliare la capacità di interagire con gli altri

I bambini imparano ad ascoltare gli altri, ad accettare di confrontarsi con le loro opinioni e a concludere in modo pacifico uno scontro o una lite. Ai bambini viene insegnato che tutte le opinioni hanno un valore e devono essere ascoltate prima di esprimere il proprio punto di vista, anche quando è contrastante. In questo modo si sentono liberi di esprimersi in libertà e capiscono quanto sia importante ascoltare e prestare attenzione a ciò che gli altri hanno da dire.

