A soli 11 anni scala il Monte Cervino in 4 ore (e il giorno dopo va a scuola). L’impresa eroica di Federico

Federico Tomasi è un ragazzino di 11 anni che punta letteralmente in alto. Il 13 settembre ha saltato il suo primo giorno di scuola per realizzare il suo sogno più grande: arrivare in cima al Monte Cervino, una delle vette italiane più difficili da scalare. E ci è riuscito, dando a tutti una grande lezione di tenacia. Ad accompagnarlo nell’impresa la guida alpina Matteo Faletti, colpito dal suo amore smisurato per la montagna.

È stato un immenso piacere poter accompagnare questo giovane alpinista che con una determinazione senza eguali per la sua età è riuscito a realizzare questo suo sogno. – ha commentato Faletti attraverso un post su Facebook – Un esempio per altri giovani alpinisti.

Inseguite i vostri sogni.

Che Avventura questa volta, di quelle che non si dimenticano facilmente, sia per me ma soprattutto per Federico, un… Posted by Matteo Faletti on Wednesday, September 15, 2021

Federico è partito il 13 settembre da Plan Maison, in Valtournenche in Valle d’Aosta (2.561 metri) e circa quattro ore è arrivato alla Capanna Carrerl. Ha dormito tra alpinisti professionisti e il giorno successivo, poco prima dell’alba ha ripreso la sua scalata per raggiungere la vetta del Monte Cervino, di 4.478 metri, mentre la mamma si trovava a casa col cuore in gola.

Hai scalato due ore nel buio più completo.” racconta il papà Fabio, orgogliosissimo della determinazione del figlio – Io duemila metri più sotto guardavo quella montagna con gli occhi lucidi e apprensione. La notte più lunga della mia vita. La mia stima e il mio orgoglio di avere il privilegio di essere tuo padre, non hanno fine. Hai dimostrato che il concetto di limite può essere davvero relativo, ma si deve lottare sacrificarsi e provarci.

14/09/2021 Oggi hai realizzato il tuo sogno. Un sogno che durava due anni, da quando quel giorno di agosto in cima alla… Posted by Fabio Tomasi on Tuesday, September 14, 2021

Per coronare il suo sogno, nato circa due anni prima, c’è voluta grande preparazione e tecnica. Ma Federico non si è fatto scoraggiare da chi pensava che non ce l’avrebbe fatta e ha dimostrato a tutti che col giusto impegno si può arrivare davvero ovunque. E l’indomani, dopo la sfacchinata per raggiungere la vetta del Monte Cervino, si è presentato a scuola con la stessa grinta e l’entusiasmo dimostrato durante l’impresa.

Bravissimo, Federico! Hai tutta la nostra stima!

Fonte: Facebook

