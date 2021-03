Non buttare mai più via la farina! Puoi riciclarla per creare terra edibile per i bambini

Hai un pacco di farina scaduta e non sai come riutilizzarlo? Non butterai mai più la farina scaduta dopo aver scoperto questo trucchetto. Oggi impariamo a creare qualcosa che piacerà tantissimo a tutti i bambini: terra edibile!

Immaginate di poter sentire, toccare, odorare, guardare e persino assaporare la terra. Di usare la fantasia per realizzare un cantiere. Di scatenarsi con i travasi, e di farlo, soprattutto per i più piccoli, in tutta sicurezza (ricordiamo che i travasi sono alla base della pedagogia Montessori e consentono al bambino di allenare la motricità fine della mano e concentrarsi).

Così, se non tutti hanno la fortuna di avere terra vera a portata di mano, ma può invece capitare di avere un pacco di farina dimenticato in un angolo della dispensa oltre la sua scadenza, possiamo lanciarci nella preparazione della terra edibile.

Oltre a essere commestibile, questa preparazione profuma, grazie anche all’aggiunta del cacao, e ha una texture davvero particolare al tatto, oltre a profumare. Si tratta, quindi, di un materiale perfetto per un’esperienza sensoriale a tutto tondo (nel nostro caso accompagnata anche da farina di mais, che vedete nel secondo contenitore).

Di cosa abbiamo bisogno?

6 bicchieri di farina

2 bicchieri di cacao il polvere

Olio mais/girasole finche si raggiunge la consistenza desiderata (circa 1 bicchiere)

per fare i sassolini abbiamo usato una tisana scaduta ai fiori rossi, ma possiamo anche impiegare ceci o fagioli secchi (o sassolini veri, se si hanno a disposizione)

Mescolate con un cucchiaio di legno insieme al bambino. E buon divertimento!