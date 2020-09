Esperti cileni avvertono di una preoccupante carenza di vitamina D nei bambini

Gli esperti avvertono di una preoccupante carenza di vitamina D nei bambini cileni e la conferma arriva da uno studio dell’Università Finis Terrea, dell’Istituto di nutrizione e tecnologia alimentare (INTA) dell’Università del Cile e della Pontificia Università Cattolica Cile.

La ricerca ha preso in esame 1.235 bambini di età prescolare, e di età compresa tra i 4 e i 14 anni, dimostrando che più del 75% dei bambini di Santiago, l’84% di quelli di Concepciòn e il 78% di Antofagasta, avevano scarsi livelli di vitamina D.

Risultati preoccupanti a cui sono giunti dopo aver sottoposto i bimbi ad analisi del sangue e a una valutazione nutrizionale, confrontando i dati con le informazioni fornite dai genitori in merito alle abitudini alimentari e all’attività fisica praticata. La vitamina D si è rivelata più scarsa nei sedentari e nei bambini in sovrappeso. Situazione probabilmente peggiorata dalla pandemia, per via della lunga reclusione dei minori tra le pareti domestiche.

Il Dottor Francisco Pérez Bravo, che ha partecipato allo studio, ha affermato che “i dati raccolti mostrano che il Cile è uno dei paesi che sta segnalando uno dei maggiori deficit descritti nella letteratura internazionale per questa fascia di età“.

FONTE: Universidad Finis Terrae

