Eli, il bambino-eroe che a sette anni è rientrato nella sua casa in fiamme per salvare la sorellina

Il bambino è tornato in una casa in fiamme per salvare la piccola Erin di quasi due anni.

Eli Davidson un bambino di soli sette anni ha realizzato un gesto davvero eroico. Durante la notte, appena hanno sentito odore di fumo, i genitori Nicole e Chris Davidson, due ex vigili del fuoco, hanno rapidamente tentato di portare in salvo i loro tre figli fuori dalla loro casa in fiamme a New Tazewell negli Stati Uniti. Purtroppo le fiamme non gli permettevano di entrare nella stanza della loro figlia Erin di 22 mesi. Così, il nostro eroe è saltato nella sua stanza per salvarla dal incendio.

I genitori sono riusciti a portare fuori Eli ed Elijah, il figlio di 2 anni, ma la piccola Erin è rimasta intrappolata nella sua stanza al momento dell’incendio. La famiglia ha provato a raggiungerla dalla finestra, ma non c’era niente su cui appoggiarsi. Così Eli, aiutato dal papà, è entrato rapidamente dalla finestra e ha potuto afferrarla dalla sua culla.

“Ero spaventato, ma non volevo che mia sorella morisse”, ha dichiarato Eli.

Eli è riuscito a salvare la sua sorellina appena in tempo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, la casa era già avvolta dalle fiamme. Un vero eroe!

La famiglia di Eli ha lanciato una raccolta fondi online su GoFundMe per raccogliere il denaro necessario per ricostruire la casa, andata distrutta nell’incendio.

Fonte: CNN

