Dottor Superman, il pediatra “supereroe” che assiste i bambini bisognosi del Brasile

Non è Superman ma è come se lo fosse per i bambini svantaggiati: è Ricardo Fonseca, pediatra di 36 anni che assiste i piccoli più bisognosi con il suo studio mobile. La commovente storia arriva dal Brasile, dal distretto della Capitale Federale.

Ricardo è pediatra da 10 anni, vive a Brasilia e da alcune settimane cura i piccoli pazienti nel suo nuovo ufficio anche con l’aiuto di sua moglie, otorinolaringoiatra, dopo aver fornito assistenza volontaria per oltre dieci anni negli asili nido pubblici della città.

Accanto a professionali diagnosi e cure, il pediatra fa divertire di bimbi con i suoi travestimenti ed è già un’attrazione pubblica, noto a tutti come il Dottor Superman.

Passavo la giornata frequentando asili nido, ma spesso improvvisavo, su un materassino per terra – racconta Ricardo al portale locale sonoticiaboa.com.br – Non avevo le strutture, ma quando è nata l’idea di un ufficio mobile, sono andato in un posto che produce strumentazioni da cucina e abbiamo iniziato a pianificare come sarebbe stato.

Lo studio mobile è trasportato dal suocero del medico che, al giorno, visita in media 40 bambini che non potrebbero permettersi cure costose.

L’incredibile uomo lavora (stipendiato) anche in un ospedale pubblico, e ha passato un po’ di tempo a mettere da parte soldi da investire nel progetto.

Per ora il dottore lavora con il sostegno delle chiese, dei leader comunitari e della sua stessa famiglia e spera che con il suo atteggiamento e il suo modo giocoso di servire possano ispirare altri professionisti a fare lo stesso.

Alcuni hanno già detto che lo faranno anche loro – racconta – medici di varie regioni del Brasile si sono messi in contatto con me chiedendomi come facevo. Sono felice di dare questo calcio d’inizio ed essere, in qualche modo, un’ispirazione per aiutare gli altri.

Perché la fiamma che accende queste incredibili persone si diffonda sempre di più e incendi davvero il mondo intero.

