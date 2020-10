Dona il midollo al figlio per salvarlo dalla leucemia, poi si veste da Spider-Man e gli fa una sorpresa straordinaria

Douglas Basso è un vero papà supereroe. Dopo aver donato il midollo osseo a suo figlio malato di leucemia, si è travestito da Spider-Man ed è andato in ospedale per fargli una sorpresa. Il video che riprende questa speciale visita è davvero emozionante.

Douglas Basso è un vigile del fuoco che non si è tirato indietro di fronte alla missione più difficile che gli ha presentato la vita. Suo figlio Enzo Gabriel, di soli 3 anni, è malato di leucemia e l’unica possibilità di salvarlo, dopo cicli di chemioterapia e radioterapia, è eseguire un trapianto midollo osseo.

“Per la mia felicità, il donatore ero io e grazie a Dio ho potuto donare un ‘pezzettino’ di me stesso per salvare mio figlio” ha dichiarato Douglas.

Insieme a questo regalo così prezioso, lo speciale papà di Enzo Gabriel ha voluto fare un ulteriore sorpresa a suo figlio: vestito da Spider-Man, uno degli eroi preferiti del piccolo, gli ha fatto visita all’ospedale di Curitiba (Brasile) dove è ricoverato per riprendersi dopo il trapianto.

“Ha sempre amato gli eroi e non sa che il vero eroe è se stesso. È il mio esempio e mostra come affrontare le difficoltà della vita, con gioia e con il sorriso sul viso. È molto doloroso per un padre e una madre vedere un bambino in questa situazione e non poter fare praticamente nulla, sempre con le mani legate. Allora, genitori, abbracciate vostro figlio e ringraziate Dio che è sano”.