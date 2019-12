“Brutti ci inquinate tanto e i bimbi muoiono”: il commovente disegno contro l’Ilva di una bimba di 8 anni

Ciminiere che fumano sotto un cielo nero: così vede il proprio quartiere una bambina del rione Tamburi di Taranto, nei pressi dell’Ilva.

Una bambina di soli sette anni ha ritratto la dura realtà in cui è costretta a vivere riportando sul suo commovente disegno un appello condiviso da molti tarantini: “Vogliamo che l’Ilva chiuda”.

La piccola frequenta la scuola Deledda, chiusa per mesi proprio a causa dell’inquinamento provocato dall’acciaieria e dalla sua casa vede ogni giorno quel mostro che impedisce a lei e ai suoi concittadini di vivere in una città sicura.

Oltre al disegno, la bambina ha riportato anche le sue riflessioni:

“Io penso che Taranto è troppo inquinata, che deve migliorare. Noi non vogliamo che ci tolgono la scuola Deledda-De Carolis. Vergognatevi per tutto quello che ha fatto l’Ilva, gli altri bambini stanno in ospedale per colpa dell’Ilva brutta. Ecco perché dovete vergognarvi tanto.

I bambini sono in ospedale malati e muoiono. Vogliamo parco giochi, boschi.

Brutti, ci inquinate tanto. Vogliamo spazi verdi, ecco cosa penso di Taranto”, ha scritto la piccola.