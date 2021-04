Lettino per co-sleeping ritirato per rischio soffocamento

Safety Gatem il sistema di allarme rapido dell’Ue per i prodotti non alimentari pericolosi, ha diramato un’allerta per un lettino destinato al co-sleeping.

Si tratta del Babyside a marchio Jané, uno di quei lettini che si affiancano al letto dei genitori per favorire appunto il co-sleeping.

Il prodotto in questione è destinato a bambini fino a 9kg ed è stato venduto online, secondo quanto riporta l’allerta Ue.

In particolare ad essere interessati dal ritiro sono i lettini con i seguenti codici:

codice 6801 e 6802 nei colori Т.01, Т.25, Т.83

Il motivo del ritiro è molto grave, nell’allerta si legge infatti che:

“La distanza dalla superficie più alta del materasso alla parte superiore del lato ribaltabile è inferiore ai 120 mm richiesti. Se il bambino muove la testa di lato verso il letto dei genitori mentre dorme, la sua gola potrebbe rimanere incastrata sul lato ribaltabile. Ciò può bloccare le vie respiratorie e provocare strangolamento”.

In questa foto potete capire meglio cosa si intende.

Di conseguenza il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e della pertinente norma europea EN 1130.

Si tratta di codici relativi a culle non vendute di recente, ma magari qualcuno di voi può averle ancora in casa. È bene quindi controllate il codice e, se corrisponde a quelli per cui è valida l’allerta, contattate immediatamente l’azienda.

Fonte: EU rapid alert system