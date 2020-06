Cucchiaini per bambini a rischio Bisfenolo A: ritirati dalle autorità europee

Bisfenolo A nei cucchiaini per bambini. Il nuovo allarme arriva dal RASFF, il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo che ha reso noto un avviso relativo a un prodotto usato dai bambini durante lo svezzamento.

Si tratta dei cucchiaini in silicone Nuby New Valmar BV. L’allerta diramata dalle autorità europee riguarda soprattutto la Germania ma tra i paesi interessati, come si legge nell’avviso di sicurezza, figura anche l’Italia.

Secondo le analisi condotte dal RASFF, c’è il rischio di migrazione del Bisfenolo A dai cucchiaini. E’ stato infatti rovato un valore di migrazione del BPA aumentato di 0,053mg/kg . Il valore approvato è invece di 0,050 mg/kg.

Qui i dettagli del prodotto ritirato:

Nome del prodotto: cucchiaio in confezione da 3 Nuby New Valmar BV

Codice articolo: ID 5235

Numero di lotto : M2H28T

Periodo di vendita: gennaio-maggio/2020

Il cucchiaino prodotto in Cina e distribuito dal Belgio è stato ritirato dal mercato perché considerato non conforme alla normativa per migrazione del bisfenolo A,

Il BPA è un interferente endocrino che, anche in piccole quantità, può favorire malattie come diabete mellito, obesità, disturbi della funzione tiroidea, disturbi dello sviluppo e infertilità. Per questo va tenuto lontano dai bambini.

Fonti di riferimento: RASFF, presse-augsburg, lebensmittelwarnung

