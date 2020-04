I volontari della Croce Rossa cantano Baby Shark per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico di Bari

Un originale flash mob è quello che ha visto protagonisti alcuni volontari della Croce Rossa che, a Bari, di fronte alle vetrate dell’ospedale pediatrico hanno cantato e ballato “Baby shark” per i bambini ricoverati.

Stiamo tutti vivendo un periodo molto difficile e i bambini sono spesso quelli che accusano di più l’isolamento, pensate poi se trascorrono queste giornate in un reparto d’ospedale.

A fare compagnia ad alcuni di loro, proponendogli un simpatico e gioioso momento di svago, c’ha pensato la Croce Rossa che nel piazzale del Giovanni XXIII, l’ospedale pediatrico di Bari, ha cantato e ballato una delle canzoni preferite dai bambini, pur di regalargli un sorriso.

I volontari si sono esibiti sulle note di “Baby Shark” e il video, condiviso dal consigliere Mario Conca, ha fatto il giro del web. Un gesto bellissimo per dimostrare la loro vicinanza ai piccoli malati che hanno apprezzato e partecipato dalle loro finestre.

Anche le loro famiglie e il personale ospedaliero si sono emozionati a vedere tanti adulti che ballavano entusiasti e carichi proprio come fossero bambini.

In questi giorni si stanno moltiplicando iniziative e flash mob simili in cui canti e balli tentano di strappare sorrisi, allentare la tensione e fare forza a personale medico e malati. C’è poi anche chi ha scelto di meditare in corsia.

Fonti di riferimento: La Gazzetta del Mezzogiorno /Facebook

