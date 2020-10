Covid in Campania: da lunedì 26 gli studenti delle elementari tornano in classe

Da lunedì 26 i bambini della scuola primaria di tutta la Campania potranno tornare in classe. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso della visita al Covid residence dell’Ospedale del Mare di Napoli.

Proprio ieri la Regione aveva annunciatgo le nuove misure in vigore fino al 13 novembre. Nel rendere nota l’ordinanza in vigore da ieri, le autorità campane avevano fatto sapere che

“l’ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l’attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L’Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola”.