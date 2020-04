Il Covid-19 colpirebbe molti più bambini di quanto previsto (soprattutto a basso reddito). Lo studio

Il coronavirus potrebbe colpire più bambini di quanto ipotizzato finora. E’ questa la conclusione a cui è arrivato un nuovo studio, condotto dall’Università della Florida del Sud.

La ricerca pubblicata sul “Journal of Public Health Management and Practice” stima che per ogni bambino che necessita di terapia intensiva a causa della pandemia, ce ne sono 2.381 infettati dal virus molti dei quali sono al di fuori del controllo delle autorità sanitarie. Questo calcolo è stato effettuato analizzando i dati di un rapporto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie preparato sulla base di uno studio clinico su oltre 2.100 bambini con Covid-19 in Cina.

Secondo i dati americani, 74 bambini negli Stati Uniti sono stati ricoverati in terapia intensiva pediatrica tra il 18 marzo e il 6 aprile, ciò significa che altri 176.190 piccoli sono stati infettati nello stesso periodo di tempo. I bambini sotto i 2 anni rappresentavano il 30% dei casi, mentre il 24% aveva tra i 2 e gli 11 anni e il 46% dei ricoverati aveva tra i 12 e 17 anni.

Il grafico seguente mostra il numero di pazienti pediatrici confermati per COVID-19 in terapia intensiva negli Stati Uniti dal 18 marzo al 6 aprile 2020.

Sulla base di tali considerazioni, i ricercatori americani hanno ipotizzato che se entro la fine del 2020, il 25% della popolazione degli Stati Uniti verrà infettata dal coronavirus, molto probabilmente 50.000 bambini dovrebbero essere ricoverati in ospedale, di cui 5.400 in condizioni gravi con la necessità di ventilazione meccanica e respirazione assistita. Inoltre, la durata media del ricovero in ospedale per i bambini con Covid-19 è di 14 giorni. Un dato allarmante, considerando che negli Stati Uniti ci sono solo 5.100 posti letto per tutti i tipi di emergenze pediatriche.

“Sebbene il rischio di malattie gravi da COVID-19 sia inferiore nei casi pediatrici rispetto agli adulti, gli ospedali dovrebbero essere preparati e disporre delle attrezzature e dei livelli di personale adeguati per far fronte a un potenziale afflusso di pazienti più giovani”, ha detto l’autore dello studio Jason Salemi, professore associato di epidemiologia presso l’USF College of Public Health. “I funzionari governativi e i decisori politici dovrebbero comprendere la probabilità di problemi di capacità, il che sottolinea l’importanza di strategie di mitigazione efficaci come il lavaggio delle mani frequente e approfondito e misure di allontanamento sociale persistenti”.

I ricercatori inoltre sostengono che il tasso di infezione sarà molto più elevato per i bambini delle famiglie a basso reddito con genitori impiegati, che non hanno la possibilità di lavorare da casa.

Il grafico mostra il numero previsto di bambini di età compresa tra 0 e 17 anni negli Stati Uniti che richiederanno il ricovero per coronavirus durante il 2020.

Una prospettiva allarmante.

Fonti di riferimento: University of South Florida, Journal of Public Health Management and Practice

