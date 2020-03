Sconfiggere il Coronavirus con il virus della gentilezza: il video che tutti i bambini dovrebbero vedere

Il Coronavirus non sta stravolgendo solo le vite di noi adulti, ma anche quelle dei nostri bambini. A noi spetta l’importante compito di informare i più piccoli, senza però spaventarli, in modo che le loro vite possano continuare a scorrere nella spensieratezza, come è giusto che sia.

Per spiegare ai bambini, con i giusti toni, l’epidemia di Covid-19, è nato un utilissimo video, ideato da Helga Dentale e che fa parte del percorso espressivo dedicato alla gentilezza, pubblicato nel libro “Empatia vince bullismo”.

Così, questo esserino buffo e gentile in questo momento può aiutare i bambini: coccole e sorrisi sono rimedi infallibili contro la paura!

Perchè di informazioni ce ne sono tante, ma sono quasi tutte rivolte agli adulti. Colmiamo questo vuoto per aiutare i bimbi a capire, con la mediazione dei genitori, cosa sta succedendo:

“In questo momento abbiamo tanta paura del Corona Virus! E allora Virus Gentilus, il Virus della Gentilezza, ha deciso di rassicurare tutti i bambini! Un video semplice e buffo rivolto alle bambine e ai bambini, e ad insegnanti, genitori, educatori”

