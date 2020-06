Il latte materno non trasmette il COVID-19: nessun coronavirus vivo rilevato, ma solo anticorpi

Una nuova dichiarazione dell’OMS è arrivata nei giorni scorsi relativamente ad un tema molto importante, quello dell’allattamento al seno durante la pandemia. Sostanzialmente si conferma quanto già sapevamo: il coronavirus non passa nel latte materno e allattare è dunque sempre consigliato.

Già mesi fa vi avevamo segnalato il fatto che, dagli studi ad oggi disponibili ma anche dai dati forniti dagli ospedali in cui hanno partorito le mamme ai tempi del coronavirus, non emerge che quest’ultimo passi attraverso il latte materno.

Le madri che allattano al seno, dunque, non trasmettono il virus ai loro bambini e, sulla base delle prove attuali, i benefici superano qualsiasi rischio potenziale di trasmissione. A dirlo ora è l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa ha dichiarato di aver studiato attentamente i rischi di una possibile trasmissione di Covid-19 tramite l’allattamento al seno concludendo che i benefici del latte materno, anche in questa fase difficile a livello sanitario, sono decisamente maggiori.

Così si legge nella nota relativa alle sue dichiarazioni:

.@WHO has investigated risks of women transmitting #COVID19 during breastfeeding & developed guidance on how to breastfeed safely.

We also developed guidance on self-care interventions to enable women to access services they need during the pandemic: https://t.co/CdIA3Jx5wq pic.twitter.com/GQBr9SS8KQ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 12, 2020