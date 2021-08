“Come porti lo zaino?” I trucchi per salvaguardare la schiena di bambini e ragazzi

È già iniziato il conto alla rovescia per il ritorno a scuola. A partire dal prossimo 13 settembre milioni di bambini e ragazzi torneranno tra i banchi. Per iniziare al meglio l’anno scolastico sarebbe bene insegnare ai più piccoli come indossare correttamente lo zaino, che in molti casi può diventare un peso non indifferente e provocare problemi di schiena e di postura. Innanzitutto, però, è bene scegliere lo zaino più adatto in base all’età e alla corporatura di ogni ragazzino, prediligendo sempre quelli ergonomici.

10 regole d’oro da seguire

Per evitare dolori e una postura scorretta, vi proponiamo una serie di semplici (ma preziosi) consigli da seguire, elaborati dal personale medico dell’Ospedale Koelliker di Torino:

ridurre il peso dello zaino, non superando quello massimo consentito (pari al 15% del peso corporeo del bambino scegliere uno zaino ergonomico, che abbia quindi le seguenti caratteristiche: spallacci ampi, imbottiti e regolabili, schienale imbottito e, preferibilmente, con altezza degli spallacci regolabile, cintura in vita per distribuire il peso al meglio e scaricarlo sulla zona del bacino indossare sempre entrambi gli spallacci regolare gli spallacci in modo che la parte più bassa dello zaino non arrivi a più di 10 centimetri al di sotto della vita posizionare gli oggetti maggiormente pesanti nella parte a contatto con la schiena. riempire lo zaino in altezza e larghezza, mai in profondità. Se ha cerniere per ampliarlo (regolando la profondità) NON utilizzarle non correre né fare sforzi quando si sta indossando lo zaino utilizzare lo zaino per un tempo limitato, al massimo 30 minuti totali al giorno quando è possibile (ad esempio sull’autobus o alla fermata) togliere lo zaino dalle spalle evitare i trolley: provocano una scorretta postura mentre si cammina, sbilanciata dal lato dello zaino e non rendono possibile il pendolamento di un arto, creando quindi uno squilibrio nello schema del passo

Fonte: Ospedale Koelliker

