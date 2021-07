Caldo e afa: 10 regole d’oro per evitare il colpo di calore nei bambini

Nei giorni di afa e caldo rovente a soffrirne possono essere anche e soprattutto i bambini. L’insidioso colpo di calore, infatti, è il malore estivo che colpisce di più i più piccoli a causa della loro ridotta superficie corporea, che non consente un’adeguata traspirazione, e la loro termoregolazione meno efficace. A noi non resta altro che proteggerli ed evitare qualsiasi cosa possa generare un’eccessiva esposizione al caldo.

Gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno messo a punto un decalogo per aiutarci a scongiurare eventuali colpi di calore dei pupi e goderci senza preoccupazioni questo torrido inizio estate.

1) Meglio se il bimbetto di casa non esca e non pratichi attività fisica o sportiva nelle ore più calde

2) Non esponetelo mai al sole negli orari più a rischio, ossia dalle 11 alle 17

3) Aumentate la ventilazione dell’ambiente, anche con un ventilatore. Sì anche al condizionatore, avendo cura di tenere una temperatura intorno ai 23-24 gradi e cercando di non passare continuamente da ambienti più caldi ad altri più freschi o viceversa

LEGGI anche: Aria condizionata: 7 errori da evitare per risparmiare energia e soldi

4) Al bimbo fate indossare indumenti leggeri (preferibilmente di lino o cotone), che permettano una maggiore traspirazione

5) Vestite il piccolo con colori chiari, che respingono i raggi solari

6) Esponetelo sempre con prudenza e solo dopo l’anno di vita al sole diretto. I raggi solari sono molto utili perché favoriscono la produzione di vitamina D , ma l’esposizione deve essere sempre graduale

LEGGI anche: Estate: consigli per proteggere i bambini dal sole

7) Non dimenticate mai in nessun modo le creme solari ad alta protezione. Un’esposizione non protetta può causare eritemi solari o ustioni e creare danni irreversibili alla pelle

LEGGI anche: Creme solari per bambini: le marche migliori e peggiori secondo un nuovo test francese

8) Bagnate spesso la testa e rinfrescate tutto il corpo con una doccia o con un bagno

9) Fatelo bere tanto per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. In caso di caldo intenso possono essere utili anche le bevande che contengono sali minerali

10) A tavola tanta frutta e verdura!

Cos’è il colpo di calore

Il colpo di calore è dovuto a un innalzamento improvviso della temperatura corporea e le condizioni che possono causarla sono la temperatura elevata, l’alto tasso di umidità e la scarsa aerazione. I sintomi possono manifestarsi con più o meno intensità: nausea, mal di testa, aumento della temperatura corporea, crampi, sincopi fino, nei casi più gravi, a disturbi della coscienza (per i quali è necessario recarsi al più vicino pronto soccorso). Inoltre, se l’esposizione ai raggi solari è diretta, si può manifestare anche il colpo di sole con possibili ustioni di primo o secondo grado.

In genere è sufficiente portare il bambino in un ambiente ombreggiato e aerato. Se svenuto, è bene metterlo a terra sdraiato con gli arti inferiori più sollevati rispetto al corpo e farlo bere a piccoli sorsi. In caso di febbre che supera i 38, date un antipiretico.

LEGGI anche: