Crayola ha appena rilasciato il nuovo set di pastelli per colorare le tonalità di pelle di tutto il mondo

Grazie a un nuovo set di pastelli Crayola, i bambini potranno ora rappresentare in maniera più realistica i differenti colori della pelle delle persone di tutto il mondo.

La nota azienda di colori e altri strumenti in grado di stimolare le doti artistiche dei bambini ha lanciato “Colors of the World” che si compone di 24 nuovi pastelli le cui tonalità sono state progettate per rispecchiare e rappresentare oltre 40 sfumature di pelle differenti.

Per garantire che i nuovi pastelli Colours of the World siano davvero in grado di riflettere le tante tonalità di pelle in maniera accurata, Crayola si è servita dell’aiuto di Victor Casale, ex capo chimico e amministratore delegato, ricerca e sviluppo di cosmetici MAC e attualmente CEO di MOB Beauty, un uomo con oltre 30 anni di esperienza nella creazione di colori di base per le differenti tonalità di pelle del mondo.

Le sfumature di questi pastelli sono state accuratamente selezionate per passare dai toni più scuri a quelli più chiari, incorporando varie tonalità di rosa, mandorla e dorato.

Il set dei “color pelle” è un’aggiunta interessante alle collezioni di pastelli che i bambini hanno a casa o in classe e uno strumento utile per rendere i loro disegni ancora più dettagliati e realistici. Utilizzandoli è possibile infatti rappresentare le persone di tutto il mondo.

Con questi nuovi pastelli Crayola spera di contribuire ad un mondo più inclusivo per i bambini di tutte le età, razze, culture ed etnie.

Il set Colors of the World sarà disponibile in confezioni da 24 e 32 a partire da luglio negli Stati Uniti. La confezione da 32 pastelli, venduta esclusivamente negli store Walmart è composta dai 24 nuovi colori più quattro colori per capelli e quattro per gli occhi.

Ma non è la Crayola ad aver pensato per prima ad un’idea del genere.

Qualche mese fa la Faber Castell aveva lanciato la sua linea Children of the world. In questo caso si tratta di matite colorate che, allo stesso modo del nuovo set Crayola, permettono ai bambini di rappresentare tutte le sfumature della pelle umana.

L’obiettivo del set Faber Castell è quello di aiutare i bambini nella comprensione della loro identità e dell’immagine che hanno di sé stessi. Le matite, che riflettono le diverse sfumature di colori, gli danno l’opportunità di ritrarsi al meglio con un colore della pelle che sia il più realistico possibile.

Fonti di riferimento: Crayola / Ap News / Faber Castell

Leggi anche: