Ciucci per neonati: due prodotti del test italiano contengono il pericoloso bisfenolo A (ma sono a norma di legge)

Molti neonati e bambini utilizzano ciucci per un periodo di tempo più o meno lungo ma questi prodotti, che stanno a contatto con la bocca, sono davvero sicuri e privi di sostanze chimiche potenzialmente pericolose? La rivista Altroconsumo ha voluto scoprirlo analizzando 35 ciucci dei marchi più noti e venduti in Italia.

L’analisi è stata condotta in collaborazione con Test Achats, l’associazione di consumatori belga e si è concentrata in particolare su alcune sostanze chimiche pericolose e che con più probabilità di altre si potevano trovare all’interno dei ciucci. Si tratta di nitrosamine e sostanze nitrosabili, ftalati, bisfenolo, paraffina e silossani.

Fortunatamente il test ha mostrato che quasi tutti i ciucci sono privi di sostanze nocive o, quanto meno, queste sono sotto il limite di rilevabilità, cioè lo strumento per individuarle non riesce a misurarne la presenza.

Fanno eccezione due prodotti in cui, nello scudo in plastica del ciuccio (che comunque rimane a contatto con le labbra del bambino) è stato trovato bisfenolo A:

Ma quanto bisfenolo A contenevano questi ciucci? Scrive Altroconsumo:

Ricordiamo che il bisfenolo A è un interferente endocrino e può danneggiare la fertilità, si può dunque immaginare quanto sia pericolosa l’esposizione in un organismo in fase di crescita.

La rivista sconsiglia dunque l’acquisto dei due ciucci in cui è stata trovata la sostanza chimica nonostante, sottolinea Altroconsumo, questi prodotti sono a norma di legge:

Bisogna dire che questi due prodotti non sono fuorilegge, perché la normativa europea non stabilisce limiti restrittivi per la presenza di bisfenolo A nei ciucci. Limiti che, invece, prevede per i giocattoli da mettere in bocca per la dentizione o per i contenitori per alimenti destinati ai bambini con meno di tre anni. Per questo abbiamo preso come riferimento la normativa francese che include anche i ciucci tra i prodotti che, essendo destinati a bambini con meno di tre anni, non devono contenere bisfenolo A. Normativa che chiediamo sia estesa a livello europeo oppure che i ciucci siano inclusi nella norma dei contenitori per alimenti o dei giocattoli per la dentizione considerato che spesso vengono usati come tali e che e anzi il contatto ciuccio-bimbo rischia di essere più prolungato di quello con un biberon o con un giocattolo.