I piccoli guerrieri della Tin di Brescia trasformati in dolcissimi animaletti per il carnevale

Oggi è l’ultimo giorno di carnevale e, Coronavirus permettendo, i bambini vogliono festeggiare mascherandosi e lanciando coriandoli. Ci sono poi quei piccolissimi guerrieri che si trovano nella TIN, alcuni di loro oggi hanno ricevuto un regalo speciale in occasione del martedì grasso.

Le dolcissime foto che vi presentiamo arrivano dalla Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia. Qui a portare un po’ della spensieratezza del carnevale ai piccoli pazienti ci ha pensato l’associazione TinCoraggio che insieme alle volontarie di Cuore di Maglia Brescia ha regalato ai bambini dei coloratissimi e morbidissimi costumi di carnevale.

I caldi completini sono stati realizzati completamente a mano per trasformare i piccoli guerrieri in tartarughe, tigri, leoncini, dinosauri, ecc.

Non è la prima volta che anche nei reparti Tin del nostro paese si festeggia il carnevale. Vi avevamo già mostrato le dolcissime foto dei neonati trasformati in piccoli supereroi per il carnevale ambrosiano di Milano dello scorso anno.

