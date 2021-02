Carnevale: come realizzare un costume da lumaca per bambini con la carta da pacchi

I costumi di Carnevale fai-da-te per bambini ci permettono di risparmiare e di ottenere un risultato unico e originale. Il riciclo e la creatività ci offrono un immenso universo di idee. Ad esempio, possiamo realizzare un costume di Carnevale da lumaca per un bimbo o una bimba semplicemente a partire dalla carta da pacchi.

Dal blog Oh Happy Day ecco un’idea piuttosto semplice da mettere in pratica, pensata inizialmente per Halloween ma facilmente adattabile al Carnevale. Si tratta di creare il guscio della lumachina semplicemente arrotolando in maniera corretta della carta da pacchi. Lo stesso materiale servirà per dare forma alle antenne della lumaca.

Per realizzare il costume di Carnevale da lumaca vi serviranno:

Carta da pacchi

Scotch carta

Cerchietto

Colla a caldo

Nastri colorati

Sfere di polistirolo

1) Date forma al guscio della lumaca con la carta da pacchi. Avvolgetela su se stessa partendo da un angolo fino a raggiungere quello opposto. Quindi iniziate ad arrotolare la carta da pacchi per formare prima la parte interna e poi quella esterna del guscio della lumaca. Quando avrete ottenuto un guscio della forma e delle dimensioni desiderate, potrete fissare la carta da pacchi con la colla a caldo.

2) Realizzate un secondo guscio delle stesse dimensioni del primo. Dovrete unire tra loro con la colla a caldo il lato interno dei due gusci. Sulla parte da posizionare sulla schiena fissate un cartoncino di forma quadrata a cui dovrete aggiungere delle bretelle create con del nastro colorato.

3) Infine dovrete pensare al cerchietto e alle antenne. Rivestite un cerchietto di plastica con del nastro colorato giallo, dello stesso tipo che avevate scelto per le bretelle. Arrotolate due rettangoli di carta da pacchi per formare le antenne. Se serve, utilizzate del fil di ferro in modo che rimangano ben dritte. Colorate di giallo due palline di polistirolo e fissatele sulla cima delle antenne con la colla a caldo. Non vi resta che incollare le antenne al cerchietto.

Ecco pronto il costume di Carnevale da lumaca. I bimbi si divertiranno un mondo!

Fonte e foto: ohhappyday.com

